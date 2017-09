Nachschlag: Ravioli-Typ

Heute wird gelebt. Heinz Strunk als Jürgen Dose Foto: WDR/Georges Pauly

Jürgen Dose ist Parkhauswächter. Tageslicht kennt er nur im Waschküchengrau des tiefhängenden Hamburger Himmels. Die Funktionskleidung auf seinem schlaffen Körper leuchtet eierschalenfarben. »Bin mehr so der Ravioli-Typ«, sagt er, »außen weich, innen auch.« Dose will, erzählt er der Pflegerin seiner bettlägrigen Mutter, ins »Guinness-Buch der Rekorde«: Sein Leichnam soll erst 15 Jahren nach seinem Ableben in seiner Wohnung entdeckt werden. Dazu braucht er 120.000 Euro, die weiterlaufende Kosten decken, und eine spezielle Paste, die den Verwesungsprozess aufhält. Mutter und Pflegerin sind die einzigen beiden Frauen im Leben des Parkhauswächters. Doch die Junggesellentristesse soll ein Ende haben. »Im Osten sind noch Herzen frei«, verspricht die Agentur Europ Live. »Attraktive osteuropäische Frauen sehnen sich nach einem deutschen Mann«. Dose unternimmt mit seinem Freund Bernd die Reise nach Polen, um Herzen im Sturm zu erobern. Komische, lakonische und melancholische Geschichte mit Heinz Strunk und Charly Hübner. (brat)