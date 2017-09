Waffenschmied

Foto: Sergei Karpukhin/Reuters

In Anwesenheit einer Garde der Streitkräfte der Russischen Föderation ist am Dienstag im Zentrum Moskaus ein Monument zu Ehren Michail Kalaschnikows (1919–2013) eingeweiht worden. Die fünf Meter hohe Bronzestatue, die auf einem vier Meter hohen Sockel steht, zeigt den russischen Waffeningenieur posierend mit dem von ihm konstruierten Sturmgewehr »AK-47« – der mutmaßlich in der Welt am weitesten verbreiteten Schusswaffe.

Bildhauer Sawlat Scherbakow, Schöpfer des Denkmals, erklärte, er sehe in seiner Arbeit eine Darstellung des Kampfes zwischen Gut und Böse, wie es einem Mann zukomme, dessen Lebenswerk ein Instrument des Todes sei. (jW)