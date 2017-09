Es wird kein Bild gemalt, sondern gegessen: Mutter und Tochter haben ihre Momente Foto: Jake Giles Netter/StudioCanal/dpa

Es gibt diese eine Szene, von der jeder zu reden anfängt, wenn er »Schloss aus Glas« gesehen hat. Rex Walls (Woody Harrelson), der versoffene Familienvater, hat’s wieder mal nicht auf die Reihe bekommen, seinen vier Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Also ruft er eines nach dem anderen von ihnen nach draußen. Er legt sich mit ihnen auf die Erde – und lässt jedes einen der Sterne am Himmel aussuchen. »Wenn all der Schrott, den eure Freunde geschenkt bekommen, auf dem Müll liegt, habt ihr immer noch eure Sterne«, sagt er. Gutes Argument. Ähnlich hält es die Mama, Rose Mary Walls (Naomi Watts). Die erfolglose Künstlerin sitzt vor ihrer Staffelei, als ihre Tochter sie bittet, etwas zu kochen. »Soll ich lieber ein Essen kochen, das in einer Stunde verdaut ist, oder ein Bild malen, das für immer existiert?« fragt sie. Die Fünfjährige, allein mit ihrem Hunger, klettert selbst auf den Gasherd, setzt Wasser auf und steckt ihr Kleid in Brand. Weil die Mutter malte, ist die Tochter für ihr Leben gezeichnet.

Die chaotische Walls-Familie ist keine Erfindung. Das gebrannte Kind Jeannette Walls (Brie Larson) wurde später Kolumnistin, TV-Moderatorin und Autorin. Ihre Autobiographie »Schloss aus Glas« setzte sich auf den Bestsellerlisten in aller Welt fest. Die deutsche Ausgabe verkaufte sich mehr als 600.000mal. In der prominent besetzten Verfilmung floddern Brie Larson, Woody Harrelson und Naomi Watts durch die US-amerikanische Provinz. Immer auf der Flucht vor unbezahlten Rechnungen und auf der Suche nach einer neuen Bleibe. 27mal innerhalb von fünf Jahren wechseln die Walls den Wohnort. Die Hippiefamilie um den Tyrannosaufus Rex und die pinselnde Mutter schläft schon einmal unter freiem Himmel in der Wüste und jagt mit dem Armeemesser nach vermeintlichen Kaktus-Dämonen.

Die Bruchbude im heruntergekommenen Bergarbeiternest Welch, wo die Walls schließlich sesshaft werden, will der Vater zum Schloss ausbauen. Betrunken sitzt er stundenlang am Reißbrett und plant Kinderzimmer und Wendeltreppen. Tatsächlich wird der Balkon draußen nie fertiggestrichen. Das Loch im Garten, wo Daddy die Fundamente für seinen Palast gießen wollte, wird nach und nach mit Müll zugeschüttet. Oft rühren die Kinder sich ihre Mahlzeit aus Butter und Zucker an oder haben gar nichts zum Beißen. Die Älteren planen ihre Flucht.

Als der alte Rex Jahre später im Sterben liegt, hat Jeannette sich längt mit ihm verstritten. Sie geht mit ihrem Verlobten, einem New Yorker Finanzanalysten, zu Geschäftsessen, lügt, wenn sie nach ihrer Herkunft gefragt wird, und weist den Taxifahrer an, zu beschleunigen, wenn sie zufällig an ihren Eltern vorbeifährt, die am Straßenrand in Mülltonnen wühlen. Nur ihr Bruder mahnt: »Geh ihn besuchen. Er war ein Dreckskerl. Aber er hatte seine Momente.«

Das ist das Faszinierende am Roman und an der Kinoadaption. Dass sie einen Charakter, denn in diesem Film geht es einzig und allein um den alten Rex, nicht schwarz oder weiß zeichnet, sondern mit vielen, starken Widersprüchen. Der Mann, der seine Tochter ins Schwimmbadbecken wirft und sie beinahe ertrinken lässt, um ihr das Schwimmen beizubringen, der Mann, der die Schule unnütz findet, sein Kind bestiehlt und immer wieder enttäuscht, nimmt ihr auch die Angst vor dem Leben. Er schenkt ihr ein Notizbuch mit den Worten: »Ich wusste kein Buch, das ich dir schenken könnte, also musst du dir eins selbst schreiben.« Und am Ende des Films nimmt sie den Ring, den ihr der Investmentbanker an den Finger gesteckt hat, wieder ab. Wissend, dass das Funkeln eines fernen Sterns am Himmel mehr wert ist als das eines Diamanten an ihrem Ringfinger. Zu dem einen sieht man auf. Auf den anderen blickt man herab.