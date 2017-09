Gewinner des Klimawandels

In der Region Krasnoyar wird die Ernte eingefahren (29. August) Foto: Ilya Naymushin/Reuters

Die Auswirkungen des Klimawandels auf Russland sind komplex. Abgesehen von naturschützerischen Fragen wie der nach dem Schicksal von Eisbären und Rentieren, sprechen für die Einschätzung dieses Prozesses als Bedrohung Berichte, wonach zum Beispiel an den Rohstoffstandorten im hohen Norden Sibiriens ganze Wohnsiedlungen einzustürzen drohen. Sie waren einst auf Pfählen in den Permafrostboden gesetzt worden – jetzt taut der Boden auf, wird weich und manchmal sogar suppig, und die darauf stehenden Bauten müssten entweder mit neuen Fundamenten versehen oder aufgegeben werden. Nicht zuletzt damit hängt die Entscheidung der Behörden in Norilsk zusammen, die Bevölkerung der Stadt von einst 200.000 Einwohnern zu reduzieren, indem allen, die nicht direkt im Betrieb der Erzgruben und Hüttenwerke benötigt werden, die Rückkehr auf den »Kontinent« nahegelegt und finanziell erleichtert wird.

Das ist der eine Aspekt, der mit der konventionellen Weisheit über die Folgen der globalen Erwärmung kompatibel ist. Weniger beachtet wird dabei, dass andere Regionen Russlands – wie auch seiner eurasischen Nachbarstaaten, etwa Kasachstans – durchaus vom Klimawandel profitieren. Höhere Durchschnittstemperaturen bedeuten eine Verlängerung der Vegetationsperiode, und dies erlaubt, Flächen landwirtschaftlich zu nutzen, auf denen dies zuvor aus klimatischen oder wirtschaftlichen Gründen oder einer Kombination von beidem unmöglich bzw. unrentabel war. Der US-amerikanische Wirtschaftsdienst Bloomberg bezifferte die Fläche, die so in den letzten Jahren für die Nutzung hinzugewonnen wurde, auf umgerechnet 560.000 Quadratkilometer – das ist fast soviel wie das Territorium von ganz Frankreich.

Die Folgen machen sich auch in der Wirtschaftsstatistik bemerkbar: Der russische Agrarbranchendienst »Sowekon« erhöhte Anfang dieses Monats seine Schätzung für die Getreideernte des Jahres 2017 auf 133 Millionen Tonnen; damit wäre erstmals das Rekordergebnis der Sowjetzeit aus dem Jahre 1978 (127 Millionen Tonnen in der RSFSR, die territorial mit dem heutigen Russland weitgehend übereinstimmt) überboten worden. Ein Ergebnis, das freilich zu sozialistischen Zeiten später nie mehr erreicht wurde. Der Klimawandel sorgte allerdings auch hier für differenzierte Entwicklungen: Die Ernten bei Weizen und Gerste – die auch in relativ nördlichen Klimazonen noch wachsen – stiegen an, beim vorwiegend in Russlands Süden angebauten Mais dagegen gingen sie – wegen »schlechter Witterungsbedingungen« – zurück. Gleichwohl rechnete der russische Landwirtschaftsminister Alexander Tkatschow Ende August damit, dass »bis zu 40 Millionen Tonnen« russisches Getreide in der Zeit bis zur Ernte 2018 exportiert werden könnten. Andere Schätzungen, etwa die des US-Landwirtschaftsministeriums, sind zurückhaltender. Aber sicher scheint zu sein, dass der russische Getreideexport inzwischen ein größeres Volumen hat als der zusammengefasste der ganzen EU (ca. 29 Millionen Tonnen). Immerhin finanziert sein Erlös inzwischen rechnerisch die Agrarimporte des Landes, die schon aus klimatischen Gründen weiter notwendig bleiben: Kaffee, Tee, Zitrus- und tropische Früchte werden weiterhin nicht in wirtschaftlich relevantem Ausmaß in Russland angebaut werden können.

Aus Sicht der Regierung ist der steigende Agrarexport eine erwünschte Entwicklung. Denn er relativiert die einseitige Abhängigkeit des Landes vom Export von Öl und Gas. Das diversifiziert das russische Exportportfolio, aber auch nicht mehr. Wenn russische Medien diese Entwicklung als die »Rückkehr Russlands auf seinen angestammten Platz in der Weltwirtschaft« feiern – mit dem späten Zarenreich als Bezugsgröße –, dann ist das ein zweischneidiges Kompliment: Auch Weizen ist ein Primärrohstoff und abhängig von Preisschwankungen auf dem Weltmarkt; so brachte die Tonne des Getreides noch vor zwei Jahren 280 US-Dollar ein, inzwischen ist der Preis auf 180 US-Dollar gefallen.

Russland kommt im Moment mehreres zugute: Erstens wäre da die starke Abwertung des Rubels, die russisches Getreide, dessen Produktionskosten in Rubeln anfallen, auf dem Weltmarkt günstig machen. Zweitens werden die Hauptkonkurrenten auf dem Weltmarkt – USA, Kanada, Indien und Australien – von Dürren und Unwettern heimgesucht. Drittens steigt die Nachfrage nach Brotgetreide in der »dritten Welt«. Dort ist infolge desselben Klimawandels, der Russland begünstigt, die Nutzung der Landwirtschaft schwieriger geworden. Und viertens sind die großen Flächeneinheiten betriebswirtschaftlich von Vorteil. Es hat nach dem Systemwechsel keine Abwicklung der Kolchosen in dem Sinne gegeben, dass Land und Geräte an die einzelnen Landwirte verteilt worden wären. Statt dessen haben ehemalige Kolchosvorsitzende das Hemd gewechselt und sind jetzt Agrarunternehmer. Bäuerliche Familienbetriebe gibt es zwar, aber sie kämpfen mit dem Phänomen des »Land grabbing«. So sollte es im Frühjahr einen Traktorentreck von Bauern aus der Kuban-Region nach Moskau geben, um darauf aufmerksam zu machen, dass Großgrundbesitzer teilweise einfach mit ihren Mähdreschern auf Felder fuhren, die ihnen nicht gehörten, und die Ernte der Kleinbauern abgriffen. Auf welcher Seite der Staat steht, wurde im Verlauf der Aktion deutlich: Der Treck der Bauern kam aus der Region nicht heraus, weil er ständig von der Polizei aufgehalten wurde. Landwirtschaftsminister Alexander Tkatschow ist selbst Großagrarier.