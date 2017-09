DKP zur Fusion in der Stahlbranche

Der DKP-Parteivorstand kommentierte am Donnerstag in einer Pressemitteilung die Verschmelzung der Stahlkonzerne Thyssen-Krupp und Tata Steel:

Die geplante Fusion von Thyssen-Krupp und dem indischen Tata Steel bedeutet vor allem eins: Arbeitsplatzvernichtung zur Profitmaximierung. (…) Mehr als 7.000 der insgesamt 37.000 Arbeitsplätze stehen zu Beginn auf dem Spiel. Das wäre nur der Anfang.

(…) Die Zukunft Tausender Stahlarbeiterfamilien könnte sich ausgerechnet am Wochenende der Bundestagswahl entscheiden. Im Wahlkampf nur Worthülsen der etablierten Parteien. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz schafft es sogar, die Einladung der IG Metall zur Protestkundgebung am Freitag in Bochum »aus Termingründen« abzusagen. Mehr Ignoranz geht nicht.

Die Vorsitzende der DKP Ruhr-Westfalen Marion Köster, gesetzt auf Platz eins der Landesliste ihrer Partei zur Bundestagswahl, erklärt: »Die DKP steht solidarisch an der Seite der Stahlkocher. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Ausgliederung der Stahlsparte, der Verlust Tausender Arbeitsplätze und der Bankrott zahlreicher Arbeiterfamilien besiegelt werden sollen. Die DKP wird den Kampf der Stahlarbeiter vorbehaltlos und nach Kräften unterstützen.«

Die DKP fordert die Anwendung des Artikels 27 (1) der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen, und sie fordert, die Stahlproduktion in Gemeineigentum zu überführen. Die alte Forderung nach Vergesellschaftung der Stahlindustrie muss in den Gewerkschaften endlich wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. (…)

Die DKP fordert:

– Die sofortige Einführung der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich

– Die Vergesellschaftung der Stahlindustrie unter demokratischer Kontrolle

Civaka Azad, Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit e. V., veröffentlichte am Donnerstag in Berlin eine Pressemitteilung unter der Überschrift »Einladung zur Selbstreflexion: Was uns an der Berichterstattung zum ›Kurdenfestival‹ stört«:

(…) Anlass für die Berichterstattung war das vom »Demokratischen Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland« (Nav-Dem) organisierte 25. Internationale Kurdische Kulturfestival in Köln. Das Festival fand im Schatten skandalöser Auflagen der Kölner Ordnungsbehörden statt. (…)

Erst wirklichen Eingang in die Medien schaffte das Festival durch »Schützenhilfe« aus Ankara (…). Prompt tauchten Schlagzeilen wie »Kurdenfest: Türkei bestellt deutschen Botschafter ein« (heute.de, 17. September) in den deutschen Medien auf. (…) Selbst ohne tiefgreifende Analyse ist zu erkennen, dass wir es mit einem unreflektierten Sprachgebrauch deutscher Journalisten zu tun haben, wenn es um das Thema »Kurden« geht. Wir müssen nicht weiter ausführen, welche Konnotationen in der deutschen Öffentlichkeit der Begriff »Führer« hat. Wenn nun das Bundesinnenministerium das PKK-Verbot »konkretisieren« will und das Bild von Abdullah Öcalan völlig aus der Öffentlichkeit tilgen will, dann wird mit einer Berichterstattung wie dieser eben die Legitimation für eine Ausweitung der Kriminalisierungspolitik geschaffen. (…) Ohne den jeweiligen Journalisten zu nahe treten zu wollen, Begriffe wie »Kurdenfest« haben einen orientalisierenden, ja gar rassistischen Beigeschmack. Man könnte statt dessen einfach das Festival bei seinem Namen nennen. (…)