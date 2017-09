Hofnarr des Tages: Oleg Drus

Foto: Oleksandr Klymenko/Reuters

Im »Schwejk« gibt der Titelheld bekanntlich an einer Stelle dem Offizier, der ihn anherrscht, er sei ein Idiot, die Antwort: »Melde gehorsamst, ich bin ein behördlich anerkannter Idiot«. Also einer mit dem Recht dazu, sich dämlich anzustellen.

Wenn es nur Dämlichkeit wäre. Der Schwejk des ukrainischen »Antiterrorkampfes« muss noch geschrieben werden, und vielleicht entsteht er ja sogar irgendwann einmal. So unterhaltsam wie das tschechische Original wird er wohl nicht, eher Hardcore. Es handelt sich in der Ukraine um eine Armee, die 2014 aus Strafgefangenen personell aufgefüllt wurde, denen man für den Kriegsdienst den Erlass ihrer Reststrafen und Nachsicht zusagte, wenn sie über die Stränge schlügen, und um Freiwilligenbataillone wie »Ajdar«, von denen sogar Amnesty International aktenkundig macht, dass sie sich mit Folterungen gefangener Gegner, Plünderungen und Gewaltakten gegen die Zivilbevölkerung um das Vaterland verdient gemacht haben. Kein Tag vergeht, ohne dass nicht irgendein »Veteran« im Hinterland mit der Handgranate in den Schnapsladen geht, Schlägereien von finsterer, kriegserprobter Brutalität sind genauso alltäglich.

Jetzt hat der oberste Militärpsychiater der ukrainischen Armee, Oberst Oleg Drus, in einem Parlamentsausschuss erklärt, 93 Prozent der Teilnehmer an der »Antiterroraktion« seien psychisch krank, stellten eine Gefahr für die Bevölkerung dar und gehörten in Behandlung. Wie er auf diese krumme Zahl kam und wer die sieben Prozent »Gesunden« sind, mag sein Geheimnis sein und wird es auch bleiben – denn für diese Respektlosigkeit wurde er postwendend degradiert und entlassen. Das ist gerecht. Die Psychiatrie lebt davon, dass sie durch die Definition von Abweichungen das »normale« Funktionieren der Leute bestätigt. Wo kommen wir hin, von so einem zu hören, dass Normalität zur Abweichung und Abweichung zur Normalität geworden ist?