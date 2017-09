Erfolgreicher Protest

Hunderte griechische Bergarbeiter haben am Donnerstag in Athen gegen die für Freitag geplante Schließung ihrer Goldmine in der Region Chalkidiki protestiert. Mit Erfolg. Das kanadische Unternehmen Eldorado Gold hat die Stillegung der Grube vorerst gestoppt. »Wir haben beschlossen, unsere Entscheidung vorübergehend zu verschieben«, erklärte das Unternehmen. Der Konzern wollte wegen einer Auseinandersetzung mit der griechischen Regierung die Grabungs- und Ausbauarbeiten größtenteils einstellen. Nun soll eine Schlichtung eingerichtet werden. (dpa/jW)