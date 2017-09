25. August 1965: Eine junge Frau wird von Soldaten der südvietnamesischen Armee bedrängt: »Vietnam« Foto: © AP Images

Kampf ums Urlaubsparadies

14 Millionen Touristen besuchten die größte Baleareninsel allein 2016. Die steigenden Touristenzahlen – für Mallorca scheinen sie am Ende Fluch und Segen zugleich zu sein: Die Insel lebt vom Tourismus, gleichzeitig zerstören eben dessen Auswirkungen das Ökosystem und den Lebensraum der Einheimischen. »Re:« erkundet die Zerrissenheit der Inselbevölkerung und sucht nach Lösungsansätzen und Zukunftsvisionen.

Arte, 19.40 Uhr

Vietnam

Déjà vu oder: Alles schon mal dagewesen! (1858–1961)

2017 jährt sich das Ende des Vietnamkriegs zum 42. Mal. Die neunteilige Dokumentarfilm-Serie von Ken Burns und Lynn Novick erzählt die Geschichte des Vietnamkriegs (1955–1975). Der 1. Teil: In einem langen und brutalen Krieg befreien sich die Unabhängigkeitskämpfer der Viet Minh unter der Führung von Ho Chi Minh von der fast 100jährigen Kolonialherrschaft Frankreichs. Nach der Schlacht um Dien Bien Phu 1954 wird das Land durch das Genfer Abkommen in zwei Teile geteilt. Im Norden setzt sich die kommunistische Viet Minh für die Wiedervereinigung ein. Im Süden hingegen stellen sich die USA in der Logik des aufkommenden Kalten Krieges an die Seite des autokratischen Regimes von Präsident Diem. Teil 2 (1961_63) und 3 (1964/65) im Anschluss.

Arte, 20.15 Uhr

ZDF-Zeit: Wie gerecht ist Deutschland?

Der große Vermögenscheck

Laut dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut WSI werden die reichsten zehn Prozent der Deutschen immer reicher: 1970 besaßen sie noch ungefähr 40 Prozent des Vermögens. Heutzutage gehören ihnen fast 70 Prozent. Unternehmer Klaus-Michael Kühne verfügt über ein geschätztes Vermögen von zwölf Milliarden Euro, er ist einer von Deutschlands Superreichen. »Den meisten Menschen geht es sehr gut. Ich meine, man muss da nicht den Eindruck erwecken, als ginge hier alles ungerecht zu«, meint der Logistik-Fachmann. Ach, wirklich?

ZDF, 20.15 Uhr

Männer im Wasser

Bei einem lustigen Abend im örtlichen Hallenbad veralbert der arbeitslose Sportjournalist Fredrik mit seinen Kumpels aus dem Hockeyteam die graziösen Posen der Synchronschwimmerinnen. Der Videomitschnitt dieses Ulks ist ein derartiger Partyerfolg, dass die vom Ehrgeiz gepackten Männer sich gegen alle Widerstände zu einem Kunstschwimmerteam formieren. Schwedischer Spielfilm aus dem Jahr 2010, Regie: Mans Herngren.

ARD, 0.50 Uhr