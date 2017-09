Ein Herz für Mutti: Auch Zugezogene neigen zu Verwirrungen (16.9. in Stralsund) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl. Aus diesem Anlass laufen im Radio nicht nur diverse Parteien- und Kandidatenchecks. Paul Brody hat passend zum Urnengang auch das Feature »Grundgesetzland – Eine Volksbefragung in 5 Artikeln« (WDR 2017; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. 23 Uhr, 1Live) produziert. Es besteht unter anderem aus Interviews mit nach Deutschland zugewanderten Menschen. Thema: Die Bedeutung des Grundgesetzes für jeden persönlich. Barbara Eisenmann widmet sich wenig später in »Das Syndikat der migrantischen Straßenhändler – Oder: Vom Recht auf Stadt« (DLF/SWR 2017; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF) »Sans-­papiers« in Barcelona. Eine Ursendung ist auch Carsten Brandaus Hörspiel »Die Anmaßung« (SWR 2017; Di., 19.20 Uhr, SWR 2) nach dem gleichnamigen Stück. Es wurde speziell für den Schauspieler Manuel Harder geschrieben, spielt mit biographischen Details und der Illu­sion, dass Rolle und Sprecher identisch sind. Ein politisches Hörspiel, das u. a. die Neue Rechten zum Gegenstand hat, läuft mit »Warpop Mixtake Fakebook Volxfuck Peace Off! ’Schland of Confusion« (WDR 2016; Di., 20.10 Uhr, DLF). Es stammt von andcompany&Co., einem Theaterkollektiv, das zuletzt gemeinsam mit dem Peng!-Kollektiv die Kunstaktion »Vote Buddy« ins Leben rief. Eine vorgebliche Stimmentauschbörse sollte darauf aufmerksam machen, dass neun Millionen volljährige Einwohner Deutschlands am kommenden Sonntag nicht wahlberechtigt sind, nur weil sie keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Die Macher der Aktion sahen sich nicht nur einem Shitstorm von rechts ausgesetzt, sondern gerieten auch ins Visier der Justiz. Kunstfreiheit, quo vadis?

Antje Vowinckel ist wieder mit »Melody minus one. Eine Jagd« (WDR 2016; Mi., 0 Uhr, DLF Kultur) zu hören. Hier werden Dialekte vom ganzen Erdball auf ihr melodiöses und rhythmisches Potential untersucht und Sprachproben instrumental nachgespielt. Eine Warnung ist bezüglich Vi to Pintos Feature »Helene Fischer – Seismograph der Sehnsucht« (RBB/SWR 2017; Ursendung Mi., 22 Uhr, RBB Kulturradio und MDR Kultur) angebracht: In dichter Folge wird man hier der Schlagstockstimme der Schlagersängerin ausgesetzt. Wer den Finger am Lautstärkeregler behält, kann ein interessantes Stück verfolgen, das sich kritisch mit dem Erfolg der Musikerin beschäftigt. Dennoch greift die Analyse des Phänomens Fischer etwas zu kurz. So wird ihre Zelebrierung eines neuen »Nationalgefühls«, etwa im Rahmen der Feierlichkeiten zum Fußball-WM-Sieg 2014, gänzlich ausgeblendet. Ganz so unpolitisch, wie es das Feature behauptet, sind Fischer und ihre »Kunst« nicht.

Ein neues »ARD-Radiofeature« ist Johanna Bentz’ und Veronika Frenzels »Arme Bauern und globales Business – Über Entwicklungshilfe in Mosambik« (NDR 2017; Ursendung Mi., 22 Uhr, SWR 2, Wdh. Sa., 13 Uhr, Bayern 2 u. a.), mit dem Übervater der Kritischen Theorie, Theodor W. Adorno, setzt sich »Konformismus Kunstlump klaren Kopf kirre machen« (Fr., 8 Uhr, FSK) auseinander, den Bärtierchen widmet sich Maria Antonia Schmidt in »Tardigrada – Von mikrobiotischen Lebenskünstlern« (Bauhaus Uni Weimar 2017; Fr., 20 Uhr, DLF), und Lorenz Rollhäuser thematisiert in »Haus der weißen Herren« (DLF Kultur 2017; Ursendung Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) die außereuropäischen Sammlungen des Humboldt-Forums. Nicht verpassen sollte man Schorsch Kameruns »Ein Menschenbild, das in seiner Summe null ergibt« (WDR 2006; So., 15 Uhr und Mo., 20 Uhr, Bayern 2) und »Nach dem Pogrom: Rosa Luxemburgs Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus« (Mo., 14 Uhr, FSK).