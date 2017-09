»Ehrliche Investoren«

Werbung für Kapitalanlagen in Limassol/Zypern in kyrillischer Schrift. Der Ort wird auch »Limassolgrad« genannt Foto: Yorgos Karahalis/Reuters

Grenzen auf für Finanzhaie. Zypern soll mit dem Verkauf von EU-Pässen an reiche Investoren verdient haben, berichtete der britische Guardian am Montag. An der Einreise auch von vorbestraften Spekulanten aus Russland und der Ukraine habe Nikosia Milliarden verdient.

Seit 2013 habe die Regierung mit dem Verkauf der »Goldenen Visa« an Superreiche mehr als vier Milliarden Euro eingenommen. Die Zeitung beruft sich auf geleakte Unterlagen, die sie eigenen Angaben zufolge einsehen konnte. Allein im vergangenen Jahr seien 400 Visa vergeben worden.

Auf der Liste stünden prominente Kapitalisten wie die Russen Leonid Lebedew, ein ehemaliges Mitglied der Duma, und der Industrieunternehmer Alexander Ponomarenko, dessen Vermögen drei Milliarden Euro betragen soll. Aus der Ukraine befänden sich Gennadij Bogoljubow und Igor Kolomojskij darunter, die 1990 die »Privatbank« gegründet hatten, sowie Konstantin Stetsenko, der mit seinem Unternehmen »Investment Capital Ukraine« Präsident Petro Poroschenko beim Verkauf seines Schokoladenimperiums beraten habe. Ebenso namentlich vermerkt ist Konstantin Grigorischin, Mehrheitsaktionär der ukrainischen »Energy Standard Group«. Seine Kontrahenten bezeichneten ihn als Oligarchen mit guten Kontakten zu Poroschenko, so der Guardian. Einige der Superreichen stünden unter Korruptionsverdacht.

Wie das Blatt aus Regierungskreisen erfahren habe, verlaufe das Staatsbürgerschaftsprogramm für Investitionen sehr gut, »wie auch in zahlreichen anderen Staaten der EU. Es ist nichts Neues.« Auch in Portugal, Irland, Griechenland, Ungarn, Malta und Bulgarien bekämen Investoren EU-Pässe.

Fabio De Masi, Linken-Abgeordneter im EU-Parlament und Mitglied im »Taxe-Ausschuss«, der Steuertricks in der Wirtschaftsunion aufdecken soll, sagte am Montag gegenüber jW: »Auch beim Geschäft mit der Staatsbürgerschaft mischen die EU-Steueroasen kräftig mit. Malta verhökert sie an Chinesen, Zypern an Russen und Ukrainer.« Die Oligarchen kauften sich in den Schengen-Raum ein, und der europäische Rat fühle sich nicht zuständig. AfD und Co., die sonst gegen Flüchtlinge ätzen, haben sich im Wahlkampf nicht zu Wort gemeldet: »Die Maulhelden und Grenzschützer bleiben hier still!« so De Masi.

Wie der Guardian berichtet, habe Zypern 2013 die Gesetze zum Erwerb der Staatsbürgerschaft geändert. Bewerber müssten seitdem nicht mehr nachweisen, dass sie die Sprache sprechen oder dauerhaft im Inselstaat wohnen. Es reiche, Immobilien im Wert von zwei Millionen Euro zu kaufen oder ein Investment von 2,5 Millionen Euro in Firmen beziehungsweise Staatsanleihen zu tätigen.

»Wir wollen diese Veröffentlichungen nicht kommentieren», sagte der zyprische Regierungssprecher Nikos Christodoulides am Montag der Deutschen Presseagentur. »Verurteilte Personen sind von diesem Programm von vornherein ausgeschlossen«, gab ein hoher Vertreter des Innenministeriums an. Bewerber würden streng kontrolliert, zitierte der Guardian das Finanzministerium in Nikosia. Das Visaprogramm sei für »ehrliche Investoren« geschaffen worden, »die ihre Geschäftsbasis etabliert haben und einen dauerhaften Aufenthalt in Zypern benötigen«.

Solche »ehrlichen Investoren« gibt es in der EU viele. Vergangenen Mittwoch hatte die Welt über die Studie des französischen Ökonomen Gabriel Zucman berichtet, wonach die Hochvermögenden ihr Geld an den nationalen Steuerbehörden vorbei ins Ausland schafften. Mittlerweile würden zehn Prozent der globalen Wirtschaftsleistung in Steueroasen geparkt. Aus dem unter Kürzungsdiktaten leidenden Griechenland flössen demnach 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ins Ausland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten seien es mehr als 70 Prozent. Die Bundesrepublik exportiere einen Anteil von 16 Prozent des BIP. Dieser Trend sei allerdings umkehrbar, erklärte Zucman. Wegen der Aufhebung des Bankgeheimnisses in der Schweiz sei das Land in der Gunst von Steuertricksern gesunken. Allerdings erfreuten sich Steueroasen in Asien neuerdings erhöhter Beliebtheit.