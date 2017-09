Rassismusbetroffene des Tages: Polizei Sachsen

Da waren noch alle Buchstaben dran: Sportplatz in Leipzig-Connewitz Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wenn Ordnungshüter ganz selbstverständlich von »Polizeirassismus« sprechen, ist Staunen angebracht. Die Polizei Sachsen übt damit jedoch nicht etwa Selbstkritik. Anlass dazu gäbe es. Beispielsweise weitverbreitetes »Racial Profiling«. Oder Polizeiobere, die Geflüchteten die Schuld gaben, als der rechte Mob in Clausnitz und Bautzen zur Tat schritt.

Nein, mit dem Tweet »Wenn es dort keinen Polizeirassismus mehr gibt, können wir uns auch um andere Sachen kümmern« reagierte das Social-Media-Team der Landesbehörde am Sonntag auf den Spott in den »sozialen Netzwerken«, weil in Leipzig eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung für ein linkes Graffito eingerichtet wurde. Im Stadtteil Connewitz war schon vor Wochen der Spruch »No Cops – No Nazis – Antifa-Area« an die Mauer eines Sportplatzes gesprayt worden. Ein Reinigungsdienst war auf Staatskosten angerückt, um das »No Cops« zu übermalen. Weil die polizeikritische Ergänzung immer wieder auftauchte, nun also die 24/7-Beobachtung. Einen ersten Erfolg gab es schon. Das Portal tag24.de meldete: »Kürzlich hüpfte ein Spaßvogel im Bärenkostüm mit einer Deo-Spraydose an die Mauer, hinterließ dort eine Duftmarke. Der Problembär wurde sofort gestellt!«

Auf Twitter wurde nachgehakt, was die Beamten mit dem Tweet denn sagen wollten: »Hier wird eine No-go-Area für Polizisten propagiert«, erklärten sie. Leipzigs CDU-Pressesprecher Michael Weickert meinte schon Mitte Juli gegenüber dem Portal Bento: »Solche rechtsfreien Räume, die die Polizei nicht betreten kann, lehnen wir ab.« Seine Partei hatte unlängst eine eigene Version des Graffito in Umlauf gebracht: »No Antifa – No Nazis«. Als Photoshop-Montage, versteht sich. Nicht dass die Herren von der Union selbst mit Dose zur Tat schreiten würden.