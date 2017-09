Hetze der Hetzer

Faschist im Designerhemd: Der Anführer der rassistischen Lega Nord, Salvini Matteo, am 26. Juni in Mailand Foto: Alessandro Garofalo/Reuters

Gegen das in der vergangenen Woche im italienischen Parlament verabschiedete Gesetz zum Verbot faschistischer Propaganda hat die extreme Rechte eine Hetzkampagne gestartet. Die Forza Italia (FI) von Silvio Berlusconi, die faschistischen Brüder Italiens und die rassistische Lega Nord von Matteo Salvini wollen so die noch ausstehende Annahme im Senat verhindern. Das Gesetz sieht vor, dass die Verherrlichung des Faschismus, Propaganda für das faschistische Regime sowie das Zeigen des Führergrußes zukünftig unter Strafe gestellt werden und mit bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet werden können.

Derartige Verherrlichung des faschistischen Regimes unter Diktator Benito Mussolini haben sich in jüngster Zeit gehäuft, etwa wurde an einem Strand bei Venedig eine wohlwollende Ausstellung über den »Duce« gezeigt. Außerdem »feierten« Faschisten in Mussolinis Heimatort Predappio, wo dieser in einem Ehrenhain begraben ist, dessen 134. Geburtstag. Im Internet werden die von Mussolini 1938 erlassenen Rassengesetze gewürdigt. Bei vielen neofaschistischen Veranstaltungen wurden Mussolini- und Hitler-Bilder, keltische und Hakenkreuze und der »Führergruß« gezeigt, das faschistische Regime gefeiert und dessen Wiedererrichtung verkündet.

Jüngster Akt war der Aufruf der faschistischen Forza Nuova (FN), anlässlich des 95. Jahrestages des »Marschs auf Rom«, der propagandistische Errichtung der faschistischen Diktatur im Oktober 1922, einen Erinnerungsmarsch in die Hauptstadt abzuhalten. Die FN ist ein Vortrupp der Brüder Italiens, der FI und der Lega, die offen verkünden, die vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) geführte Regierung stürzen zu wollen.

Neben den faschistischen Parteien bestehen laut der Römischen Zeitung La Repubblica noch weitere Strumtruppen: Casa Pound und die »schwarzen Exterroristen« der früheren Ordine Nuovo. Letztere beginnen unter dem Wahlspruch der deutschen SS »Unsere Ehre heißt Treue« und dem keltischen Kreuz unzählige Verbrechen. Wenn sie, wie La Repubblica anmerkt, den PD-Abgeordneten Emanuele Fiano, der das Gesetz vorlegte, an solche Zeiten erinnern, betreiben sie Hetze zum Mord. Fiano ist Sohn eines Holocaustüberlebenden, dessen gesamte Familie in Auschwitz umgebracht wurde.

La Repubblica, der linke Fatto Quotidiano und andere Medien berichteten am Montag, dass Berlusconi und Salvini die Aktionen gegen das antifaschistische Gesetz am Wochenende in den Mittelpunkt ihrer Veranstaltungen zur Eröffnung der Kampagne zu den Parlamentswahlen im Frühjahr 2018 stellten. Salvini verurteilte das Vorgehen gegen das »Ventennio«, wie die 20 Jahre der faschistischen Diktatur genannt werden, und erklärte, werde das Gesetz angenommen, werde er es als Premier beseitigen.

Berlusconi wies zwar Salvinis Anspruch auf die Führung der Centrodes­tra, wie sich das faschistisch-rassistische Bündnis verharmlosend nennt, zurück, bekannte sich aber, wie sein Hausblatt Il Giornale am Montag schrieb, zum gemeinsamen Wahlbündnis. Unterstützung erhielt er aus Brüssel, wo sein Parteifreund und Präsident des EU-Parlaments, Antonio Tajani, ihn als Führer der extremen Rechten feierte und ihm vollen Erfolg wünschte.

PD-Chef Matteo Renzi beharrt weiter darauf, als dessen Spitzenkandidat zu den Wahlen anzutreten. Laut Medienberichten könnte er danach, wenn er keine Mehrheit erhält, eine Koalitionsregierung mit Berlusconi bilden, der sich »als liberale und moderate Alternative mit Erfahrung präsentiert«. Berlusconi äußerte sich mit keinem Wort zu Renzi, der ihm ein Bündnis angeboten hat. Während die extreme Rechte ihre Meinungsverschiedenheiten hintanstellt und in einem Wahlbündnis antritt, steht die zerstrittene Linke der Entwicklung bisher hilflos gegenüber.