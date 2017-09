Zwischen Hilfe und Restriktion

Erschwerte Hilfe: Der anhaltende Regen schränkt die Versorgung der Flüchtlinge in Bangladesch ein (Cox’s Bazar, 17.9.2017) Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Immer mehr Rohingya fliehen aus Myanmar in das benachbarte Bangladesch. Dessen Staatsführung sieht die eigenen Aufnahmekapazitäten überschritten. Premierministerin Scheich Hasina Wajed, die vorigen Mittwoch ein Flüchtlingslager im Distrikt Cox’s Bazar besucht hatte, wandte sich in scharfen Worten an die Regierung in Naypyidaw und sprach von »Greuel­taten« gegen die muslimische Minderheit. Das Nachbarland müsse seine Einwohner wieder zurücknehmen, hieß es – und ebenso, dass die Rohingya die Lager künftig nicht mehr verlassen sollten.

Den Schritt begründen die offi­ziel­len Stellen in Bangladesch mit den Schwierigkeiten, die Hilfe koordinieren zu können. So sprach ein Arzt aus einem staatlichen Krankenhaus in Cox’s Bazar gegenüber der Nachrichtenagentur AP von der Notwendigkeit, binnen der nächsten Woche 150.000 Kinder gegen Masern und Polio zu impfen. In den vergangenen Tagen hatte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) darauf hingewiesen, dass rund 60 Prozent der Geflüchteten Minderjährige seien.

Inzwischen haben nach Angaben internationaler Hilfsorganisationen und der Regierung Dhaka in den vorigen drei Wochen mehr als 410.000 Rohingya Schutz in Bangladesch gesucht. Auslöser war am 25. August der koordinierte Überfall auf rund 30 Polizei- und Militärposten durch Aufständische der Arakan-Rohingya-Heilsarmee (ARSA). Der Attacke folgte eine Gegenoffensive des myanmarischen Militärs. Mehr als 400 Rohingya starben bislang, Menschen verlassen in Panik ihre Heimatorte, von denen viele, wie Bilder belegen, komplett zerstört sind. An anderen Orten sitzen die Bewohner noch fest.

Die bangladeschische Tageszeitung The Daily Star berichtete am Montag von acht Rohingya-Dörfern nahe der Kleinstadt Rathedaung, die von feindseligen Rakhine regelrecht umzingelt seien. Diese buddistische Volksgruppe ist die Titularethnie des Rakhine-Staates im Westen Myanmars, wo auch die muslimischen Rohingya leben. Besonders prekär ist die Lage offenbar im Dorf Ah Nauk Pyin. »Sie sagten, sie würden uns töten und unsere Häuser niederbrennen«, wurde ein Einwohner von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert.

General Min Aung Hlaing, Myanmars Armeechef, zeigt sich von der Kritik am Vorgehen seiner Truppen unbeeindruckt. Man führe notwendige »Sicherungsoperationen« in dem Gebiet aus, so der Militär. Die Streitkräfte sind nach der 50jährigen Militärdiktatur noch immer ein Staat im Staate, der von der Regierung unter Führung der De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi kaum kontrolliert und beeinflusst werden kann.

»Es gibt keine Ethnie namens Rohingya«, tönt der General im Internet. Er gibt damit die Sicht vieler Einwohner des mehrheitlich buddhistischen Myanmars wieder. Auch die Regierung hatte mehrfach aufgerufen, in der Berichterstattung nicht von »Rohingya«, sondern »muslimischen Bewohnern des Rakhine-Staates« zu sprechen.

Die offiziellen Verlautbarungen nach Hasinas Aufruf, Flüchtlinge zurückzunehmen, wenn sie ihre Staatsbürgerschaft belegen könnten, sind zynisch. Die Rohingya, denen 1982 in Myanmar die Bürgerrechte entzogen wurden, sind mehrheitlich staatenlos.

Unterdessen wächst die Kritik an Myanmar. Auch aus unerwarteter Richtung. Mit einer seltenen Stellungnahme aus dem Inland meldete sich die Karen Women’s Organisation zu Wort. Die Gewalt gegen die Rohingya müsse scharf verurteilt, und die Schuldigen im Militär müssten bestraft werden, fordert die Vereinigung. Die Karen leben im Grenzgebiet zu Thailand. Die Angehörigen der animistische Volksgruppe waren in der Vergangenheit selbst Opfer von Kämpfen zwischen der Armee und Aufständischen, mindestens 100.000 Menschen mussten deswegen flüchten.