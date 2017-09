Langersehnte Freiheit

Feministische Solidarität: In den vergangenen Monaten fanden in verschiedenen Schweizer Städten Demonstrationen für die Freilassung Nekanes statt (24.9.2016) Foto: Claudio de Capitani

Es waren ungewohnte Szenen, die sich am Freitag abend vor dem Gefängnis in Zürich abspielten. Es wurde gefeiert, gejubelt und gelacht. »Nekane ist frei!« lautete die Nachricht, die sich sofort im Internet verbreitete. Kurz darauf folgten Bilder, auf denen die Baskin in den ersten Minuten nach ihrer Entlassung zu sehen war, lächelnd und in den Armen ihrer Unterstützer.

Nekane Txapartegi saß 16 Monate in Zürich in Haft. Nach der Festnahme im April vergangenen Jahres drohte ihr die Auslieferung nach Spanien. Denn: Vor zehn Jahren war Txapartegi vom Sondergerichtshof für politische Delikte in Madrid wegen mutmaßlicher Zusammenarbeit mit der baskischen Untergrundorganisation ETA zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht stützte sich dabei auf eine Aussage, die Txapartegi während ihrer Gefangenschaft in Spanien Ende der 90er unterschrieben hatte. Nicht freiwillig, sondern unter Folter, wie die Baskin bis heute sagt. Als Txapartegi 2009 ihre Haftstrafe hätte antreten sollen, flüchtete sie aus Angst vor erneuter Folter in die Schweiz. Dort lebte sie bis zu ihrer Festnahme unter falscher Identität.

Am vergangenen Freitag zogen die spanischen Behörden das Auslieferungsgesuch nun plötzlich zurück. »Für uns kam die Nachricht überraschend«, so Rolf Zopfi, Sprecher des Komitees »Freiheit für Nekane«, gegenüber junge Welt. Der Grund für die Wende sei ein erneuter Gerichtsentscheid in Spanien. Seit einiger Zeit können Personen, die – wie Txapartegi – wegen leichteren Delikten nach dem spanischen »Antiterrorgesetz« verurteilt worden sind, Strafmilderung beantragen.

Dies hatten die Schweizer Anwälte von Txapartegi im vergangenen Jahr getan. »Das spanische Gericht konnte, abgesehen von der Folteraussage aus dem Jahr 1999, keine weitere Verbindung zwischen Frau Txapartegi und der ETA feststellen«, erklärte Anwältin Stephanie Motz gegenüber junge Welt. So wurde die Haftstrafe, die die Gefangene in Spanien erwartet hätte, bereits im Februar reduziert und nun, vergangene Woche, auf Antrag offiziell für verjährt erklärt. Das Auslieferungsgesuch wurde dadurch hinfällig – und Txapartegi in Zürich aus der Haft entlassen.

Es ist das vorläufige Ende eines langen Martyriums, das für die heute 44jährige vor fast 20 Jahren begann. Txapartegi, die sich in ihrem Heimatdorf für die baskische Partei Herri Batasuna engagierte, war am 9. März 1999 von der paramilitärischen Polizei Guardia Civil festgenommen worden. Zu dieser Zeit kam es im ganzen Land zu Massenverhaftungen. Legale Vereinigungen, die sich zur baskischen Unabhängigkeitsbewegung zählten, wurden zu Terrororganisationen erklärt. Aktivisten wie Txapartegi wurden tagelang in der berüchtigten »Incommunicado«-Haft gehalten – einer strengen Isolationshaft für »Terrorverdächtige«, die in der Franco-Diktatur eingeführt worden war und bis heute praktiziert wird.

Txapartegi erinnerte sich später daran: »Sie bringen mich in einen Raum, und es geht weiter mit der Tüte [über dem Kopf], Schlägen und sexuellem Missbrauch.« Vier Männer seien an ihrer Vergewaltigung beteiligt gewesen, zudem sei sie mit Strom gefoltert worden. Man habe ihr ein vorgefertigtes Geständnis vorgelegt, dass sie habe unterschreiben müssen. Zeugenaussagen sowie ein medizinischer Bericht, der 1999 von einem Gefängnisarzt angefertigt wurde, bezeugen die Folter. Das spanische Sondergericht wies Txapartegis Foltervorwürfe 2007 allerdings als falsch zurück und verurteilte die Baskin statt dessen zu einer Haftstrafe.

Ähnlich erging es Txapartegi in der Schweiz. Nachdem sie im vergangenen Jahr von der Züricher Polizei verhaftet worden war, forderte Madrid die Auslieferung der 44jährigen. Im März dieses Jahres gab das zuständige Bundesamt für Justiz (BJ) grünes Licht für die Überstellung nach Spanien – obwohl die Schweiz damit riskierte, wegen Verletzung der Antifolter- sowie der Menschenrechtskonvention verurteilt zu werden. Denn dass im EU-Staat Spanien bis in die jüngere Zeit hinein gefoltert wurde, gilt als gesichert. Allein der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Madrid bisher siebenmal wegen Folter verurteilt.

Die Schweizer Behörden argumentierten im Fall Txapartegi jedoch, sie habe nicht glaubwürdig darlegen können, dass sie gefoltert worden sei. Die Auslieferung an Spanien schien besiegelt. Bis sich das Blatt am vergangenen Freitag vormittag unverhofft wandte.

Auch wenn die Freude über die Freilassung von Nekane Txapartegi groß ist, bleibt für Zopfi vom Solidaritätskomitee sowie für Txapartegis Anwältin Motz ein schaler Nachgeschmack: »Weil sich das Problem auf dem formellen Weg gelöst hat, können sich die Schweizer Behörden elegant aus der Affäre ziehen. Mit der Frage der Folter müssen sich nun weder die Schweiz noch Spanien weiter beschäftigen«.