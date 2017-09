Asylverfahren stapeln sich

Schutzsuchende sehen sich in Deutschland einer monströsen Bürokratiemaschinerie gegenüber: Regale voller Asylanträge im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Foto: Britta Pedersen/dpa

Das Recht auf Asyl wurde in der Bundesrepublik seit 1993 immer weiter eingeschränkt, die letzten Gesetzesverschärfungen traten diesen Sommer in Kraft. Trotzdem geht das Bundesamt für Migra­tion und Flüchtlinge (BAMF) in seinen Entscheidungen über Asylanträge offenbar noch über das rechtlich Mögliche hinaus – und eröffnet Betroffenen so die Chance, gegen Bescheide der Behörde Klagen einzureichen. Das belegen aktuelle, von der Regierung auf Anfrage von Abgeordneten der Linksfraktion im Bundestag herausgegebene Daten.

Danach steigt die Zahl der anhängigen Asylverfahren an deutschen Verwaltungsgerichten rasant an. Mitte Juli waren laut Antwort der Regierung, die jW vorliegt, mehr als 283.000 Verfahren anhängig und damit nahezu doppelt so viele wie Ende vergangenen Jahres. Zuerst hatte am Montag die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet.

Allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres gingen laut Bundesinnenministerium 146.000 neue Klagen ein. 60.000 davon wurden von Afghanen und Syrern eingereicht. Im gesamten Jahr 2016 zogen demgegenüber nur 175.000 Asylsuchende gegen Festlegungen des BAMF vor Gericht. Entschieden wurde zwischen Januar und Mai nur über knapp 39.000 Klagen Geflüchteter. Zwei von drei Ablehnungsbescheiden landen der Antwort zufolge vor Gericht.

Zwar erledigen sich rund die Hälfte der Verfahren vor einer Entscheidung, weil Klagen zum Beispiel zurückgezogen werden. Diejenigen, die zur Verhandlung kommen, haben aber hohe Erfolgsaussichten: In fast der Hälfte der Fälle sei zugunsten der Geflüchteten entschieden worden, so das Innenministerium. Für Syrer und Afghanen sind die Chancen, vor Gericht recht zu bekommen, mit fast 80 bzw. 60 Prozent besonders hoch.

Besonders häufig landen Fälle vor Gericht, in denen Kriegsflüchtlingen nur ein sogenannter subsidiärer Schutz gewährt wird. Das bedeutet, dass sie bis auf weiteres nicht einmal ihre engsten Angehörigen, also Ehepartner und Kinder, zu sich holen dürfen. Dies betraf 69.000 der anhängigen Verfahren. Seit dem Frühjahr 2016 galt die Regelung, dass Angehörige von Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus erst im kommenden Frühjahr zu ihnen nach Deutschland kommen dürfen. Nun soll ihnen das nach Wunsch von Bundesinnenminister Thomas de Maizière noch länger verwehrt bleiben. Unterdessen fiel die Mehrzahl der etwa 11.000 Gerichtsentscheidungen über Klagen gegen den nur subsidiären Schutz zugunsten der meist aus Syrien geflohenen Kläger.

Die Linke-Abgeordnete Ulla Jelpke, die die Anfrage gemeinsam mit Fraktionskollegen gestellt hatte, macht die Abschreckungspolitik der Bundesregierung für die Überlastung der Verwaltungsgerichte verantwortlich. Gerade bei der Ablehnung von Asylgesuchen von Afghanen komme es deshalb häufig zu fehlerhaften Bescheiden des BAMF, erklärte Jelpke am Montag in Berlin. Die Anerkennungsquote habe bei af­ghanischen Asylbewerbern 2015 noch bei 77,6 Prozent gelegen, im vergangenen Jahr dagegen bei nur noch 46,4 Prozent. Die Gerichte sprächen den Betroffenen im Nachhinein vielfach doch noch einen Schutzstatus zu. Mit nach wie vor überlangen Fristen bis zur Entscheidung über Asylanträge und anschließenden Wartezeiten auf Gerichtstermine werde Flüchtlingen die »Sicherheit versagt, die sie für eine gute Integration so dringend benötigen«, kritisierte Jelpke. Die Dauer der Gerichtsverfahren liegt derzeit bei durchschnittlich sechseinhalb Monaten. Das BAMF hat eigenen Angaben zufolge von Januar bis Ende August über 480.000 Asylanträge entschieden. Fast 190.000 davon wurden abgelehnt.

Jelpke wies auch darauf hin, dass laut Befragungen des BAMF für zwei Drittel der Asylsuchenden Sicherheit das Hauptmotiv für die Wahl Deutschlands als Zufluchtsort war. Die Höhe der So­zialleistungen spiele hingegen »keine Rolle«. Diese Fakten widersprächen dem »rechtspopulistisch argumentierenden Bundesinnenminister«. Dieser hatte vergangene Woche gemutmaßt, die »ziemlich« hohen Zahlungen an Geflüchtete seien ein »Pull-Faktor«, sorgten also dafür, dass besonders viele in die Bundesrepublik kämen.