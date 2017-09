Ein Riss geht durch Kurdistan

Kämpferische Kommune: Demonstration anlässlich des diesjährigen kurdischen Neujahrsfests am 21. März in Machmur Foto: Willi Effenberger

In Machmur gibt es keine reguläre Polizei. Der Staat scheint hier weit weg zu sein. Über den Häusern wehen die Fahnen der kurdischen Frauenbewegung und Fahnen mit dem Konterfei des PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan. In Machmur helfen sich die Menschen selbst, sie haben schon vor vielen Jahren ein basisdemokratisches Rätesystem aufgebaut, das von den Schulen über die Müllentsorgung bis hin zum kulturellen Leben in der Stadt alles organisiert. Machmur, das ist eine Flüchtlingsstadt im Nirgendwo, in der Wüste der nordirakisch-kurdischen Gebiete zwischen Kirkuk und der erst vor rund zwei Monaten vom »Islamischen Staat« (IS) befreiten Millionenstadt Mossul. Wenn es zu Problemen zwischen den Einwohnern kommt, werden sie von Konsenskomitees geklärt.

Es gibt eigentlich zwei Machmurs: einen älteren Ort und ein gleichnamiges Flüchtlingscamp, in dem heute rund 15.000 Menschen leben. Aufgebaut wurde es in den 90er Jahren von Menschen, die aus dem türkischen Kurdistan von den Angriffen des Militärs flohen. »Als wir hier ankamen, gab es nur Skorpione und Schlangen«, berichtet Berin, eine ältere Frau aus dem Zentrum der Kleinstadt. Nicht wenige Kleinkinder seien wegen der Hitze gestorben – im Sommer klettern die Temperaturen im Nordirak auf teils mehr als 50 Grad.

Die beiden Orte trennt nur rund ein Kilometer staubiger Schlaglochpiste, doch zwischen den beiden Machmurs liegen Welten: Der ältere Ort wird von den Peschmerga des autokratischen Regierungschefs der Autonomiere­gion, Massud Barsani, kontrolliert. Am Ortsrand der Flüchtlingsstadt hingegen kontrollieren PKK-nahe Einheiten die Autos. Die beiden Orte in der Wüste der Autonomieregion stehen damit Modell für die tiefe Zerrissenheit Irakisch-Kurdistans.

Dorn im Auge Barsanis

Die Bewohner sind derzeit dazu aufgerufen, über eine Unabhängigkeit vom irakischen Zentralstaat abzustimmen, Stichtag ist der 25. September. Doch erst kürzlich hat die Regierung in Bagdad das Referendum für illegal erklärt. Barsani will die kurdische Bevölkerung mit dem Referendum nicht zuletzt hinter sich vereinen – er steht schon seit längerem in der Kritik, weil er die angesetzten Parlamentswahlen seit bereits zwei Jahren hinauszögert, er regiert seither mit Notstandsgesetzen. Begründet wird das mit dem Kampf gegen den IS, der im Nordirak immer noch große Landstriche beherrscht. Außerdem ist Irakisch-Kurdis­tan von einer tiefen Wirtschaftskrise gebeutelt, die Gewinne aus dem Ölgeschäft kommen kaum bei der Bevölkerung an.

Die Versuche Barsanis, nach außen hin Einheit zu signalisieren, halten der Realität kaum stand. Der Süden der Autonomieregion wird von der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) des einflussreichen kurdischen Clanchefs Dschalal Talabani kontrolliert – und damit vom größten Konkurrenten Barsanis, dessen KDP (Demokratische Partei Kurdistan) den Norden dominiert. Und dann gibt es Städte und Regionen, in denen die kurdische Arbeiterpartei PKK den größten Rückhalt in der Bevölkerung genießt – so wie in Machmur, der Flüchtlingsstadt. In einer Gedenkstätte abseits der Hauptstraße zeugen Hunderte eingerahmte Fotos von den vielen Gefallenen aus den Reihen der PKK und der ihr nahestehenden Kräfte in den kurdischen Gebieten des Iran und Syriens. Viele von den Gefallenen stammen selbst aus Machmur.

Barsani ist die PKK-Enklave ein Dorn im Auge. Die Bewohner Machmurs werden außerhalb der Stadt systematisch diskriminiert. Arbeiter aus Machmur, viele von ihnen sind im Umland in der Industrie oder in Supermärkten tätig, bekämen nur dann einen Job, wenn sie ihre Herkunft und Ansichten verschleierten, erklärt Dilovan, die in den autonomen Gremien der Frauen in der Stadt aktiv ist. Sie heißt eigentlich anders, will ihren echten Namen aber nicht in den Medien lesen, denn erst vor einigen Wochen gab es in Machmur einen Anschlag auf zwei linke Aktivisten, beide starben. Wer hinter dem Handgranatenattentat steckte, ist noch unklar, in Machmur vermutet man, dass entweder Dschihadisten oder der türkische Geheimdienst MIT die Tat verübt haben.

Modell Rojava

In westlichen Medien wird immer wieder von »den Kurden« gesprochen, so als wäre diese Volksgruppe ein monolithischer Block. Dabei ist die Realität eine ganz andere – das zeigt sich nicht zuletzt in der kurdisch-irakischen Autonomieregion: Barsani und PKK sind sich spinnefeind, der KDP-Chef hat enge Kontakte zum türkischen Staat, während zwischen dem Erdogan-Regime und der PKK wieder ein offener Bürgerkrieg entbrannt ist.

»Barsani vertritt nicht unsere Interessen«, schimpft die Frauenaktivistin Dilovan. Die PKK und ihre Verbündeten stehen dem anstehenden Referendum skeptisch gegenüber, sie streben eine basisdemokratische Autonomie der kurdischen Regionen an. »Die Staaten sind Teil des Problems, noch ein Staat mehr wird es nicht besser machen für die Menschen hier«, erklärt Dilovan. »Was wir wollen, ist eine Demokratie ohne Staat, eine Demokratie, die von der Basis ausgeht.«

In Rojava, dem kurdisch geprägten Norden Syriens, wird dieses Modell bereits seit der ausgerufenen Revolution im Jahr 2012 erprobt. Rojava hat weltweit Bekanntheit erlangt, spätestens seitdem kurdische Volksmilizen Anfang 2015 die Stadt Kobani vom IS befreiten. Man habe sich dabei auch an den Erfahrungen mit der Selbstverwaltung in Machmur orientiert, sagt Dilovan und schenkt Tee ein. Darauf ist man stolz im Ort.

Mitte der 90er Jahre brach zwischen KDP und PUK ein offener militärischer Konflikt aus, es ging dabei um die Kontrolle von Schmuggelwegen – die Zentralregierung in Bagdad hatte die Region zuvor mit einem Embargo belegt, was den Schmuggel erst nötig machte. Zusätzlich unterlag auch der gesamte Irak einem Embargo durch die UN, deshalb war auch kein Handel mit den Nachbarländern der kurdischen Region möglich. Auch heute geht es im Konflikt zwischen KDP und PUK vornehmlich um Wirtschaftsinteressen: Barsani kontrolliert die ölreichen Gebiete im Norden der Autonomieregion, Talabani hätte gerne ein größeres Stück vom Kuchen.

Auf dem Weg zwischen Kirkuk und Machmur flackern am Horizont unablässig die riesigen Flammen der Ölraffinerien. 120.000 Barrel Erdöl werden von dort aus täglich in Richtung der türkischen Hafenstadt Ceyhan gepumpt, umgerechnet sind das rund 20 Millionen Liter. Vor rund zwei Jahren beschloss die Barsani-Regierung, das Ölgeschäft künftig nicht mehr über Bagdad, sondern über die Türkei abzuwickeln. Für die irakische Zentralregierung glich das einer Kampfansage, auch dort befürchtet man einen zunehmenden Einfluss Ankaras. Und nicht zuletzt erlaubt Barsani der Türkei die Statio­nierung von rund 2.000 Soldaten in der Re­gion – gegen den Willen der Bagdader Zentralregierung.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat das Referendum in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert, so wie auch viele andere Regierungschefs in der Re­gion. Das türkische Außenministerium bezeichnete die Unabhängigkeitsbestrebungen als »schweren Fehler«. In Machmur halten das aber viele für reines Kalkül, Erdogan würde sich im Zweifel auch mit einem kurdischen Nationalstaat im Norden des Irak zufriedengeben, ist Dilovan überzeugt – zumindest solange dieser Staat auch den türkischen Interessen nachkomme und das Öl weiter fließe.

Internationale Kritik

In Machmur steht man den Unabhängigkeitsplänen Barsanis deshalb skeptisch gegenüber. Man werde hier weiter auf Selbstverwaltung setzen, erklärt Dilovan. Sie ist auch im Gesamtrat von Machmur aktiv, der aus derzeit rund 90 Mitgliedern besteht. Die Mitglieder stammen zu einem Teil aus den Stadtteilräten, zum anderen Teil aus den Komitees, deren Arbeit die verschiedenen Lebensbereiche abdeckt: Es gibt ein Sozialkomitee, in dem die Arbeiter, Ladenbesitzer und Hirten organisiert sind. Auch für Erziehung und Unterricht in den fünf Schulen des Ortes, für Presse, Kunst und Kultur gibt es eigene Gremien.

Derzeit wird in Machmur zudem versucht, eine Supermarktkooperative aufzubauen, bei der es nicht um private Profite gehen soll, sondern um die möglichst günstige Versorgung der Bevölkerung – nur Zigaretten gibt es dort keine zu kaufen, die seien schließlich ungesund, wie ein Mitglied der Kooperative mit einem Grinsen erklärt. Natürlich gebe es in Machmur Probleme, sagt Dilovan. Von Streitereien zwischen Jugendlichen bis hin zur schlechten Versorgungslage. Doch um diese Schwierigkeiten werde man sich auch künftig selbst kümmern, so die Aktivistin. Einen Staat brauche man dafür nicht.