Unerforscht, aber wirkungsvoll

Fang mich doch – für Gewerkschaften sind wilde Streiks oft schwer greifbar Foto: picture alliance/Everett Collection

In Deutschland macht eine überwunden geglaubte Aktionsform von sich reden: der wilde Streik durch kollektives Krankfeiern. Am Dienstag, 12. September, meldeten sich 200 von insgesamt 1.500 Piloten der insolventen Air Berlin kurzfristig krank. Mehr als 200 Flüge fielen an diesem und den darauffolgenden Tagen bundesweit aus. Ab Donnerstag ebbte die Welle stark ab, am Freitag endete das Bieterverfahren um die Pleitelinie offiziell.

Das Hugo-Sinzheimer-Institut (HSI), das der IG Metall nahesteht, widmete sich 2012 den sogenannten »atypischen Arbeitskampfformen«. Die kollektive Krankmeldung – im Englischen Sick-out genannt –, wird in Band 1 der HSI-Schriftenreihe mit vier mageren Sätzen abgehandelt. Raphaël Callsen schreibt lapidar: »Neuere Beispiele lassen sich nicht finden, nachdem der BGH diese Aktion für sittenwidrig erklärt hatte.« Das Urteil vom 31. Januar 1978 (Az. VI ZR 32/77) bedroht Gewerkschaften seither mit drakonischen Schadensersatzforderungen, falls sie Krankfeiern, Bummelstreiks und Dienst nach Vorschrift (Slow-down) propagieren. Damit war die Kampfform für das HSI erledigt. Callsen erwähnt noch: »Vermutungen, dass die hohe Anzahl von Krankmeldungen von Fahrern der Berliner S-Bahn im Dezember 2011, die sich mehrfach an bestimmten Tagen häuften, ein versteckter Streik seien, wurden vom Unternehmen und von der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) dementiert.«

Im Sommer 1973 hatten westdeutsche Fluglotsen die unglaubliche Zahl von 40.000 Flügen verhindert und den aufblühenden Massentourismus quasi zum Erliegen gebracht. Die DDR eilte der SPD-Regierung zur Hilfe, öffnete ihren Luftraum und setzte damit ihre Fluglotsen faktisch als Streikbrecher ein. Die westdeutschen Fluglotsen hatten das Sick-out ab 1971 von ihrer US-Schwestergewerkschaft PATCO übernommen, die am 18. Mai 1969 zum erstenmal damit experimentierte und die Aktionsform in den 1970ern perfektionierte.

Während in den USA die städtische Polizei bis heute die Avantgarde des Sick-out bildet (»blue flu«, blaue Grippe genannt), waren die Vorreiter von Bummelstreiks und Krankfeiern in Westdeutschland 1962 unter Beamten der Deutschen Post (»Aktion Igel«) und der Deutschen Bahn (»Aktion Adler«) zu finden.

Von einer Infektion wie in den 1970ern sind wir noch entfernt, aber wir erleben bereits das zweite Sick-out innerhalb eines Jahres. Am Montag, dem 3. Oktober 2016, brach eine Krankheitswelle unter Piloten, Flugbegleitern und Bodenpersonal des Urlaubsfliegers TUIfly aus, die in den folgenden Tagen, ausgehend vom Stammsitz Hannover, 450 bis 500 Beschäftigte erfasste und nicht nur zu 2.000 Krankheitstagen führte, sondern auch zur kompletten Einstellung des Flugverkehrs der Linie.

Während Protestformen, die sich am Rande der Legalität bewegen, heute mit dem Begriff »atypisch« belegt werden, der so unwissenschaftlich ist wie die Bezeichnung »Unkraut« für Wildkräuter, wurden solche Aktionen laut Protokoll der ersten »internationalen Konferenz der Arbeiter öffentlicher Betriebe« 1907 in Stuttgart ernsthaft und kon­struktiv als »passive Resistenz« diskutiert. Die braven deutschen Sozialisten waren schon damals mehrheitlich dagegen und verhinderten eine Aufnahme in die Abschlussresolution. Es wurde vorgebracht, dass die passive Resistenz eine sehr gute Organisation und Entschlussfestigkeit unter den Arbeitern voraussetze, die man als nicht gegeben bzw. schwierig zu erreichen betrachtete – und insgeheim womöglich auch nicht als wünschenswert.

Dieser zentrale Aspekt wird heute mit modernen Mitteln gelöst: Die Air-Berlin-Piloten hatten sich über die Chat-Gruppe eines Messenger-Dienstes koordiniert: »Zu ihr haben nur Air-Berlin-Piloten Zugang und die Kommunikation dort ist absolut geschützt«, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Ferner hätten die Piloten schon seit längerem eine sogenannte »Sick-out-Datei« geführt, in die bereits am Montag jeder Krankgemeldete eingetragen worden sein soll, um einen Überblick über die Beteiligung zu bekommen.

Ob das Sick-out wieder ansteckend wirkt? Ich vermute, dass ähnliche Phänomene in deutschen Betrieben viel öfter vorkommen, als wir ahnen. Sie werden von Unternehmen und unternehmensnahen Medien ausgeblendet und von gewerkschafts- und parteinahen Stiftungen nicht erforscht, weil sie die Lenkungsfunktion von Unternehmern wie Gewerkschaftsfunktionären in Frage stellen. Dabei könnte passive Resistenz in homöopathischen Dosen durchaus belebend auf den Gesamtorganismus der arbeitenden Klasse wirken.