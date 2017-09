Nachschlag: Die Altherrenrepublik

1975: Weibliche Teilnehmerinnen bei den Norddeutschen Meisterschaften im Pfeifenrauchen Foto: WDR/dpa

Nordrhein-Westfalen 1975: Die UNO hatte das »Jahr der Frau« ausgerufen. In der alten BRD war das Anlass für ein paar Alibiveranstaltungen. Die Feministin Florence Hervé kämpfte schon damals auf der Straße für die Frauenrechte. In der Doku schildert die Publizistin und jW-Autorin den Kulturschock, den sie erlebte, als sie als Germanistikstudentin nach Deutschland kam. In ihrer Heimat Frankreich war schon damals die Berufstätigkeit von Müttern selbstverständlich. In ihrem neuen Umfeld hieß es, wer den Nachwuchs in fremde Hände gebe, sei eine Rabenmutter. Symptomatisch: Das Jahr der Frau wurde in Bonn vom damaligen Bundespräsident Walter Scheel eröffnet. Der gab bei dieser Gelegenheit zum besten, ein »bisschen Gleichberechtigung« dürfe schon sein, die volle aber sei »schon durch die Natur nicht möglich«. Im Film wird an dieses und viele weitere Ereignisse jenes Jahres in NRW erinnert. Er ist der sechste einer zehnteiligen neuen Reihe, verfügbar auch in der WDR-Mediathek. (jf)