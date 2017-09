Diffamierungspolitik Israels

Zu jW vom 1. September: »Juden sollen Antisemiten sein«

Den Frankfurter Vorkommnissen und der Verleumdung der Palästina-Solidaritätskampagne »Boycott, Divestment, Sanctions« (BDS) ist hinzuzufügen: Es gehört zur internationalen Strategie und Diffamierungspolitik Israels, Antizionisten mit Antisemiten gleichzusetzen, und Israel findet dazu nicht nur in Deutschland Helfer. Jüdische BDS-Unterstützer so zu apostrophieren, ist allerdings absurd. Nichtsdestotrotz verweigerte Israel einer US-amerikanischen Rabbinerin und BDS-Aktivistin die Einreise und diffamiert unsere jüdischen amerikanischen BDS-Freunde der »Jewish Voice for Peace« (JVP).

BDS und Rückkehrrecht der Palästinenser: Die meisten flohen nicht, sondern wurden 1948 vertrieben (ca. 800.000)! Die BDS-Aktion ist keine: »Kauft nicht bei ...«, sondern: »Kauft keine Apartheid!« Sie richtet sich vor allem gegen den Verkauf der Produkte, die Israel in den widerrechtlich besetzten palästinensischen Gebieten herstellt (wobei Land und Wasser geraubt werden). Auch richtet sie sich gegen die »Brand-Israel-Kampagne«, mit der Israel vor allem auf kulturellem Gebiet »Whitewashing« betreibt und sich im besten demokratischen Licht darzustellen versucht.

Leonhard Schäfer, per E-Mail

Den Preis zahlt die DVRK

Zu jW vom 11. September: »Sanktionen gegen Nordkorea«

Sanktionen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) haben in der Vergangenheit nicht den »erwünschten« Effekt erbracht, und eines ist sicher: Die Sanktionen erhöhen den Eindruck in der DVRK, dass alle Welt um sie herum von den USA unter Druck gesetzt wird und unter US-Druck umkippt.

Sagen wir es einmal so: Die Sanktionen erhöhen den Wunsch, in der Verteidigung des Landes autark zu sein. Eine entscheidende Zielstellung der USA ist dabei, (…) die Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland und China zu verkomplizieren und die DVRK zu einem Wettrüsten geradezu anzustacheln – nach dem Motto: Wir haben die Sowjetunion totgerüstet, und jetzt ist die DVRK dran, und dann werden wir sehen. Den Preis zahlen sowieso die Nachbarländer der DVRK und Nordkorea selbst. Wir sind weit weg.

Das alles ist ein Grund mehr für Verhandlungen zwischen der DVRK und ihren Nachbarländern, um diese Eskalation aufzuhalten und zu einem Friedensvertrag zu kommen. Für die benachbarte Republik Korea würden die Vorteile ganz klar überwiegen. Das Bündnis mit den USA bringt langfristig immer weniger Vorteile. Asien ist der Markt, und da wäre der schnelle Transit durch Nordkorea ein erheblicher Konkurrenzvorteil. Eine verstärkte ostasiatische Integration wäre für beide koreanische Staaten, für China und Russland und auch weitere Staaten der Region wichtiger und auch strategisch vielversprechender als das gegenwärtige Kräftemessen mit gefährlichen Konsequenzen! (…)

Achim Lippmann, per E-Mail

»Schlupfloch« schließen

Zu jW vom 5. September: »Bankenrettung in Russland«

Bislang hat die russische Regierung – z. B. durch Kapitalverkehrskontrollen – den Abfluss von Oligarchengeldern in das westliche Schattenbankensystem nicht in den Griff bekommen. Damit sponsert russisches Oligarchengeld die Defizitwirtschaft des Westens. Nebenbei, auch die Russische Föderation trägt als bedeutender Halter von Euro-Schuldtiteln den Euro-Schuldenkreislauf mit. Die Verstaatlichung soll wohl ein »Schlupfloch« schließen.

Hans Gielessen, per E-Mail

Für Abschreckung ist gesorgt

Zu jW vom 11. September: »De Maizière gegen Geflüchtete«

Der Innenminister gehört zu den kreativsten Mitgliedern des Merkel-Kabinetts. Keine Woche vergeht, wo er nicht mit Ideen, Vorschlägen und Initiativen hervorsticht, die unserer Sicherheit, Ordnung und jetzt auch der Gerechtigkeit dienen sollen. Das Asyl- und Flüchtlingsthema verlangt ihm alles ab. Den Gedanken der Gerechtigkeit mag man ihm aber nicht so recht abkaufen, wenn er die Hilfen für Flüchtlinge in Europa angleichen will. Auf laute Zustimmung und Beifall der Asylgegner darf er hoffen, wenn er meint, in Deutschland seien Flüchtlinge bestens versorgt (…). Deshalb wollten alle nach Deutschland. Das will er ändern. Angleichen meint er dabei sicher auf dem niedrigsten Niveau der Existenzsicherung, vielleicht gemessen an Rumänien, Bulgarien, Griechenland usw. Für Abschreckung wäre damit gesorgt und zugleich für ordentlich Stimmungsmache. Ob vielleicht Arbeitsminister u. a. den Gedanken mal aufgreifen könnten für Lohnempfänger, Hartz-IV-Bezieher und andere Klientel? Da wäre für Deutschland doch noch einiges zu machen als reiche und vorbildliche Weltmacht. Arme und Ärmste wechselseitig ausspielen, (…) das erleichtert das Regieren. Wer erinnert sich noch an Merkels einstigen Spruch unter vielen, dass Deutschland sich von niemandem in Menschenrechtsfragen übertreffen ließe?

Roland Winkler, Aue

Zumutung

Zu jW vom 11. September: »Blutgrätsche«

Was hier Montag für Montag geschrieben wird, das ist eine Zumutung für die Fußballfans im Osten. Wäre nicht die Überschrift »Dortmund – mein Lieblingsverein am letzten Wochenende« ehrlicher? (…)

Siegfried Schneider, per E-Mail