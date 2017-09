Welcher Abgrund auch immer

Was ist nochmal das allegorische Prinzip? Javier Bardem und Jennifer Lawrence Foto: © 2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

»Baby?« Das ist die erste und möglicherweise entscheidende Frage in Darren Aronofskys neuem Film »mother!«. Jennifer Law­rence stellt sie noch halb verschlafen in blütenweißer Nachtwäsche, die die Konturen ihrer Brüste einigermaßen schamlos dem Blick der Kamera ausliefert.

Die Welt war wüst und leer, und dann erschien Jennifer Lawrence in weißer Wäsche und stellte scheinbar unschuldig die Frage der Fragen: »Baby?« So ungefähr im Sinne von »Baby, wo bist du denn jetzt schon wieder?« Die Frage kann naheliegend sein, wenn jemand oder etwas eben nicht da ist, wo er oder es normalerweise hingehört. Andererseits kann diese Frage alles mögliche bedeuten, vor allem, wenn niemand da zu sein scheint, sie zu beantworten. Letztlich ist sie wohl gar nicht dazu gedacht, beantwortet zu werden. Sie ist sich selbst Aussage genug. Das darf dann wohl auch für das bedeutungsschwanger einsame Wort des Filmtitels gelten, dem durch das ihm folgende Ausrufungszeichen so unverschämt Nachdruck verliehen wird.

Nachdrücklich will er mal wieder ganz hoch hinaus, der berüchtigte Spinner-Filmemacher Aronofsky, der schon ausgesprochen wenig Zurückhaltung an den Tag legte, als er die einschlägige Geschichte von »Noah« (2014) verfilmte oder gar nach der Quelle allen Lebens suchen ließ (»The Fountain«, 2006). In seinem bisher wohl besten Film ging es allerdings dann doch weltverbundener um einen halbpensionierten Catcher, den aller Lebensmut verließ, während er in der Wurstabteilung eines Supermarktes arbeitete (»The Wrestler«, 2008).

Über »Mother!« sagte Jennifer Law­rence, noch bevor der Film Anfang September beim Festival in Venedig herauskam, zu Vanity Fair, es würde darin schwer allegorisch zugehen, ein Haufen biblischer Methaphern in einem großen Haus würden da vorkommen … »Baby?«

Vielleicht haben sie ja auch nur Bob Dylans lustiges Lied »The Ballad of Frankie Lee und Judas Priest« adaptiert:

»What kind of house is this, he said

Where I have come to roam

It’s not a house, said Judas Priest

It’s not a house it’s a home«.

Lustig geht es in jedem Fall zu. Jennifer Lawrence lebt zusammen mit Javier Bardem in einem großen Haus. Er scheint irgendwie professioneller Schriftsteller mit heftiger Schreibblockade zu sein. Sie ist seine Ehefrau und spachtelt regelmäßig an den Wänden herum.

Das ist die Ausgangslage: Eine Frau, die ein Haus renoviert, das nicht fertig wird, und ein Schreiber, der nicht schreibt und entsprechend nutzlos und mürrisch ist. Sie halluziniert hin und wieder ein wenig, er lässt sich das Essen servieren.

Das ist natürlich ein sattsam bekannter Topos des Horrorfilmgenres: ein Haus, das mehr am Leben zu sein scheint als seine Bewohner. Entsprechend auch die zunächst eingesetzten Kunstgriffe: Verschiebungen und Verzerrungen der Tonspur, verstörende Kameraperspektivwechsel, die Dunkelheit des Waschkellers, das »Atmen« der Wände usw.

Dann kommt aber doch eine andere Sorte Leben in die Bude. Zunächst in Gestalt von Ed Harris, der sich als Arzt ausgibt, schwer hustet und sich trotz ausdrücklichen Rauchverbots erst mal eine Kippe anzündet. Seinen eigenen Schnaps hat er auch mitgebracht. Ed Harris macht es sich in dem Haus ziemlich gemütlich. Bereits am nächsten Morgen steht dann auch seine Ehefrau – Michelle Pfeiffer – vor der Tür. Die hat ebenfalls ein Faible für kräftige Drinks, ansonsten allerdings nur eines im Kopf: Sex, Sex, Sex. Unverfroren wedelt sie mit ihrer Unterwäsche herum und klopft Jennifer Lawrence auf die Schulter: »Wie sieht es denn mit dem Intimleben aus, meine Liebe? Oh, noch keine Kinder im Haus? Benötigen Sie womöglich eine kleine Unterwäscheberatung?«

Diese unliebsamen Hausgäste machen offensichtlich keinerlei Anstalten, irgendwann wieder zu gehen, unverschämt und unverschämt komisch, wie sie sind. Ihr Verhalten hat zudem verdächtige Ähnlichkeit mit den der Welt zugesprochenen Todsünden. Sie sind gefräßig, versoffen, aufbrausend, eitel, träge, lasziv und all das.

In dieser unheiligen Familie dürfen zwei verfeindete Brüder nicht fehlen. Die besitzen sogar die Frechheit, sich im Schlafzimmer von Jennifer Law­rence, dem Allerheiligsten gewissermaßen, gegenseitig totzuschlagen und auf den sorgsam polierten Holzdielen einen schändlichen Blutfleck zu hinterlassen, der sich einfach nicht abwaschen lässt. Statt dessen weitet sich der Fleck zu einem handlichen blutenden Loch aus. Welcher Abgrund wird damit wohl gemeint sein?

Unterdessen füllt sich das Haus mehr und mehr mit den Angehörigen der Gastfamilie, die in der Küche des Hauses einen gewaltigen Leichenschmaus abhalten. Die Party läuft ziemlich aus dem Ruder. Aber am Ende der Nacht ist Jennifer Lawrence wenigstens endlich schwanger, wenn auch ihr Haus in Trümmern steht.

Da gibt es also solche, die ein Haus bauen und pflegen. Und dann sind da andere, sogenannte Gäste, die es besetzen, ausräumen, abtragen, abbrennen.

Mit der Ankunft des Kindes hat der nutzlose Schriftsteller dann auch wieder erfolgreich zu schreiben begonnen. Er lässt sich feiern. Neue Gäste erscheinen. Mehr und mehr davon. Sie führen einen noch ausgelasseneren Karneval auf als die unheilige Familie des ersten Gästezyklus. Der Karneval wird zum Aufruhr, zum Bürgerkrieg, zu Polizeifestspielen und kannibalistischem Opferfestival samt Scheiterhaufen.

Auf diesem werden gleichsam auch unzählige literarische, film- und kunstgeschichtliche Anspielungen mit weggebrannt.

Was ist nochmal das allegorische Prinzip? »Die Geschichte in allem was sie Unzeitiges, Leidvolles, Verfehltes von Beginn an hat, prägt sich in einem Antlitz – nein in einem Totenkopfe aus.« (Walter Benjamin, »Ursprung des deutschen Trauerspiels«) Anders gesagt, eine Piratenflagge in den Pfoten eines (einer) Grübelnden: »Baby?«

Doch wie man die allegorische Geschichte auch drehen und wenden mag, der Künstler und seine Muse, der Demiurg und seine lebendige Schöpfung – Mutter Natur, der Geist und seine Ehefrau die Welt, der Bauch und seine Höhle, der Boden der Tatsachen und sein Loch, das Zeichen und seine Schwangerschaft – was und wie auch immer, eines scheinen alle Spielarten gemeinsam zu haben: Das »weibliche Prinzip« hat irgendwie immer die Arschkarte gezogen. Jennifer Law­rence wird ganz schön übel mitgespielt, wobei sie mehr als irgend jemand oder irgend etwas anderes sonst in Nahaufnahme im Bild ist.

Von den sehr vielen Bewohnern und Besuchern dieses Hauses ist der Sexismus dann wohl doch der hartnäckigste.