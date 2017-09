Sinfonischer Tyrannenmord

»Preis für den besten Sound«: Daniel Barenboim vor der Staatskapelle Berlin Foto: Benjamin Petit/dpa

»Kein Cäsar würde den Componisten fürchten, und doch komponiert er nichts als Hochverrath, Empörung und Tyrannenmord.« Aus dem Mund des Musikkritikers Max Kalbeck war das 1885 nicht als Lob für Anton Bruckner gemeint – aber manchmal sind Feinde hellsichtiger als Freunde. Bruckner war fromm katholisch, kaisertreu, alles andere als intellektuell und verfolgte so zäh wie erfolgreich seinen gesellschaftlichen Aufstieg. Seine Sinfonien aber sprengen den engen Horizont seines Denkens.

In manchen Künsten, zu ihnen gehört die Musik, kann durch das Zusammenspiel von Phantasie und der Verfügung über die handwerklichen Mittel das Bewusstsein des Künstlers weit überboten werden. Man komponiert dann, was man nicht zu denken in der Lage ist. Bruckners Neunte Sinfonie ist naiv dem »lieben Gott« gewidmet (nachdem die Achte nur seinem Kaiser zugeeignet war). Sie bringt Momente völliger Verzweiflung und dissonante Akkorde, die wohlmeinende Schüler glaubten mildern zu müssen. Noch Jahrzehnte nach Bruckners Tod wurden seine Werke meist in entstellenden Bearbeitungen gespielt.

Bruckners Dramaturgie ist zunächst eine der blockhaft gesetzten Kontraste. Massive Blöcke, in denen sich das musikalische Geschehen zusammenballt, sind gegen Phasen fast völligen Stillstands gesetzt. Gegensätze von laut und leise sowie eine Instrumentierung, die einzelne Gruppen des Orchesters deutlich gegenüberstellt, erinnern an die Orgel, die Bruckner meisterlich spielte. Vielleicht ist es der erste Eindruck der Zerrissenheit, des bloßen Effekts, der Kalbeck derart empörte.

Doch gibt es untergründige Zusammenhänge. Die Sinfonien Bruckners gewinnen – und das war ihr damals Neues – Einheit vor allem durch rhythmische Zusammenhänge. Die Blöcke beginnen und enden nicht zufällig; sie haben eine Innenspannung, die zu Fortentwicklung oder zu Katastrophe und Neubeginn führt. Diese Schwingung müssen die Interpreten erfassen, um nicht eine Reihe zusammenhangloser Ereignisse zu produzieren. Wenn dies aber gelingt, dann wird eine ganz eigene Art der Geschichte hörbar: Eine Geschichte, in der aus dem Gegeneinander ganz weniger Grundelemente ungeheure Entwicklungen entstehen, von trostreichen melodischen Wendungen über gewaltsam ausgetragene Kontraste hin zu einem triumphalen Schluss.

Das Musikfest Berlin 2017 bot Aufführungen der Sinfonien Nr. 4, 8 und 9, damit die Möglichkeit, verschiedene Interpretationsansätze zu vergleichen. Im Eröffnungskonzert spielte die Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim die 8. Sinfonie. Uneingeschränkt zu bewundern waren die Abstimmung zwischen Orchester und Dirigent, die Klangschönheit jeder Instrumentengruppe. Gäbe es einen Preis für den besten Sound, die Staatskapelle hätte ihn sich verdient.

Doch kann ein solcher Luxus allzu verführerisch sein. Barenboim ließ jede Melodie auskosten, zeigte sich verliebt in die schwelgerischen wie die katastrophischen Akkorde, verwischte aber Übergänge und Kontraste. Die einzelnen Klangereignisse, derart subjektiv aufgeladen, aber ihres Zusammenhangs beraubt, verloren ihre dramaturgische Funktion; man fragte sich, wofür dieser ganze immerhin achtzigminütige Aufwand betrieben wurde. Selbst dies kann man genießen, wie der Jubel des Publikums nach der Aufführung bewies. Doch blieb vor allem Hoffnung auf die folgenden Konzerte.

Das Concertgebouw-Orchester unter Daniele Gatti hatte sich die 9., unvollendet gebliebene Sinfonie ausgesucht. Eine kluge Programmwahl bereitete auf dieses modernste, schroffste Werk Bruckners vor: Vor der Pause erklang Wolfgang Rihms »In-Schrift« von 1995, die mit dem Gegeneinander verschiedener Instrumentalgruppen und der Erprobung räumlicher Wirkungen Bruckners Kompositionsweise in die Gegenwart fortschreibt. Gatti und sein Orchester lösten im zweiten Programmteil ein, was der erste versprochen hatte. Bruckner aufzurauhen und die Brüche wie das kühne Gegeneinander der Stimmführung zu betonen führte zu einem beeindruckenden Ergebnis.

Besonders gilt das für den 2. Satz, ein Scherzo, das überkommene Tanzmodelle ins Maschinenhafte verzerrt. Hier arbeitete das Orchester die rhythmischen Vertracktheiten scharf heraus. Das gilt auch für den Anfangssatz, den Gatti freilich allzu langsam nahm. Aus anderen Gründen als bei Barenboim drohte auch hier die Entwicklung zu zerfallen. Und wenn Gatti bei wichtigen Einschnitten sogar weiter abbremste, um die klangliche Wucht zu steigern, war das Ergebnis dasselbe wie bei Barenboims dramatisch gemeinten Beschleunigungen: Subjektive Deutung überdeckte das Objektive dieser Musik, ihre innere Logik.

So war es die 4. Sinfonie, von den Berliner Philharmonikern unter Marek Janowski gespielt, die dem Ideal einer Bruckner-Aufführung am nächsten kam. Hier gab es keine willkürlichen Temposchwankungen, sondern nur fast unmerkliche Modifikationen, die notwendig sind, um die Musik nicht monoton erscheinen zu lassen. Das Orchester spielte klangschön, ohne einem Klangfetischismus zu erliegen, und durchhörbar, ohne die großangelegten Steigerungen zu vorsichtig anzugehen. In dem früheren Werk greift Bruckner Tanz und Gesang noch viel unmittelbarer auf als in seiner letzten Komposition; Janowski ließ das Idiomatische dieser Musik herausarbeiten, ohne in die Nähe der Trivialität zu gelangen. Vielmehr war jede der Stimmen aufs Ganze bezogen, und das Ganze hatte ein solches Maß an innerer Spannung und Schwingung, dass der sinnhafte Zusammenhang der Details deutlich wurde.

Dies ist keine Kunst um der Kunst willen. Wenn in großer Sinfonik die Dialektik von Allgemeinem und Besonderem erfahrbar wird, entsteht zugleich eine dialektische Anschauung der Geschichte; und der fromme Komponist, der von alldem keine Ahnung hatte, setzt »Hochverrath, Empörung und Tyrannenmord« in Töne.