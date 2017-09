Kulturschock im Einzelhandel

Nach dem Willen der Niederländer sollen Kaffee und Gewerkschaftskontakte außer Haus genossen werden Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw

Vor gut einem Jahr haben die Supermarktketten »Delhaize« aus Belgien und »Koninklijke Ahold« des Gründers Albert Heijn aus den Niederlanden zum gemeinsamen Konzern »Ahold Delhaize« fusioniert. Doch die Zusammenarbeit läuft nicht immer rund. Das liege an der unterschiedlichen Mentalität, stellte Arjan Groen vom britisch-niederländischen Fusionsberater Ernst & Young unlängst am 8. September in De Volkskrant fest: »Belgier stehen den Italienern näher als den Niederländern«.

Die pensionierte Hochschullehrerin Marinel Gerritsen, eine Fachfrau für interkulturelle Kommunikation, pflichtet ihm bei. »Wir teilen die Sprache mit den Flamen. Aber das ist eigentlich eine Falle«, erläuterte sie an gleicher Stelle. Der Kulturunterschied sei schon sehr groß. Die Belgier würden hierarchischer denken. »In einem ›Albert Heijn‹ setzt sich der Filialleiter hinter die Kasse, wenn viel los ist. Das sieht man von einem Chef bei Delhaize nicht so schnell.« Belgier hätten außerdem ein deutlich größeres Bedürfnis nach sozialer Sicherheit als die Niederländer. »Sie wollen Sicherheit über einen festen Job«, glaubt Gerrit­sen. Etwas, das sich natürlich alle Lohnabhängigen wünschen – aber in Belgien sind sie eher bereit, wenn es drauf ankommt, auch darum zu kämpfen.

Das Thema ist nicht neu. Der Autor Evert van Wijk hat ein Buch mit dem Titel »Falsche Freunde« darüber geschrieben. Der Niederländer lebt und arbeitet seit mehr als 30 Jahren in Belgien und nennt sich selbst einen Nederbelg. »Die belgischen Gewerkschaften sind für ausländische Manager oft der größte Kulturschock«, sagte er schon vor einigen Jahren beim Internetsender Stories TV.

Fakt ist: Das Geschäftsergebnis der Delhaize-Kette liegt deutlich hinter dem von Ahold. Der Schuldige wurde in Denis Knoops, dem Chef von Delhaize, gefunden. Der Manager musste vor rund zwei Wochen seinen Hut nehmen. Der Franzose Xavier Piesvaux ersetzt ihn. Er hat sich durch einen seiner vorherigen Jobs – als Delhaize-Leiter in Rumänien – empfohlen, wo er in neun Jahren eine Kette von 500 Supermärkten aufbaute. Nach einem Intermezzo bei der US-amerikanischen Kette Walmart in Kanada kehrt er nun zu Ahold Delhaize zurück.

Piesvaux kann allerdings nicht schalten und walten, wie er möchte, sondern bekommt in dem Niederländer Wouter Kolk einen direkten Vorgesetzten. Der Boss von Ahold leitet nun den gesamten Konzern in Benelux. Ab 2019 soll er dann die Leitung für ganz Europa übernehmen. Deutschland ist davon wenig betroffen, denn hierzulande konnte Ahold Delhaize bislang nicht so recht Fuß fassen. Nur in Westfalen und im Rheinland gibt es einige wenige Albert-Heijn-to-Go-Filialen, deren Sortiment vor allem aus Snacks für Eilige besteht.

Der Wechsel an der Spitze beunruhigt die belgischen Gewerkschaften. Sie fürchten, dass nun auch Delhaize von der kühl-kalvinistischen Konzernpolitik der Niederländer überrollt wird, die nur darauf bedacht ist, maximalen Gewinn zu machen. »Die Flexibilität im Betrieb ist in den Niederlanden viel größer als bei uns. Das lässt nichts Gutes erwarten«, sagte Myriam Delmée vom sozialistischen Allgemeinen Belgischen Gewerkschaftsverband ABVV, der 1,5 Millionen Mitglieder hinter sich weiß.

Ahold beschäftigt in seinen Filialen viele Lehrlinge und Springer, die parat stehen, falls nötig. Gewerkschaften kennen die meisten nur vom Hörensagen. Das ist unterm Strich für den Betrieb billig. Bei Delhaize sind die Arbeiter hingegen überwiegend festangestellt, die Belegschaft ist außerdem deutlich älter und zu einem hohen Grad gewerkschaftlich organisiert. Das ist unterm Strich für den Betrieb teuer. Konservative Marktbeobachter sehen darin die Ursache, dass Delhaize einen großen Anteil seiner Kunden an die deutschen Discounter Aldi und Lidl verloren hat, die eine ähnlich sozial unverträgliche Geschäftspolitik betreiben wie Ahold in den Niederlanden.

Der geschasste Manager Denis Knoops wollte auch bei Delhaize den Beschäftigten mehr »Flexibilität« abtrotzen, indem er studentische Praktikanten anwerben wollte – und geriet mit den Gewerkschaften aneinander. Spontane Arbeitsniederlegungen in einigen Filialen in der französischsprachigen Wallonie ließen den Versuch schnell scheitern. Die belgischen Gewerkschaften stehen in der Tradition der französischen Arbeiterbewegung. Sie sind widerborstig, aggressiv und jederzeit streikbereit. Als Werktätiger Mitglied zu sein, das gehört in Bel­gien zum guten Ton. Besonders in der französischsprachigen Wallonie ist der Organisationsgrad enorm.

Ahold hat diese Probleme in den Niederlanden nicht. Die Gewerkschaften dort sind noch zahmer als die deutschen, Streiks sind äußerst selten und dauern fast nie besonders lange. Nur die Docker im Hafen von Rotterdam machen hin und wieder Rabatz, dann stehen ein paar Streikende auch schon mal um ein brennendes Ölfass. Das sogenannte Poldermodell unterdrückt soziale Auseinandersetzungen schon im Keim. Denn es bedeutet, dass sich bei Tarifverhandlungen die Regierung, die Gewerkschaften und die Unternehmer an einen Tisch setzen und einen Konsens anstreben. Ein für belgische Gewerkschafter befremdlicher Gedanke.