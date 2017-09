Esther Bejarano zum Gedenken an Verfolgung Homosexueller durch die Nazis

Am Sonntag fand im Hamburger »Polittbüro« eine Veranstaltung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Kooperation mit dem Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e. V. zur Verfolgung Homosexueller durch den deutschen Faschismus statt. U. a. sprach dort die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano. Hier ein Auszug aus ihrer Rede:

Erst einmal einige Worte zur Situation hierzulande: Die G 20 ist über unsere schöne Stadt gewalzt. Was da alles zerstört wurde, wie tief das Zusammenleben beschädigt wurde, nehmen wir wahr, je tiefer wir die Hintergründe der überharten Polizeieinsätze und Taktiken zur Verhinderung der Gipfelproteste ergründen. (...)

Und jetzt die Wahlen, die AfD in den Rathäusern und vermutlich bald im Deutschen Bundestag! Es ist kaum zu ertragen, dass diese Partei, die Leute in ihren Reihen hat, die das Gedenken an die Toten, an die Opfer der Nazis, des Holocaust, als Schande abtun, es ist kaum zu ertragen, dass diese AfD und ihr Vorsitzender das deutsche Militär für seine Taten in den beiden Weltkriegen verehren lassen will, es ist kaum zu ertragen, dass diese Partei nun auch noch in Berlin mitregieren will. Bitte verhindert das! Keine Stimme der AfD und anderen Rechtspopulisten!

»Warum gerade jetzt eine Veranstaltung zur Verfolgung von Homosexuellen, und gerade mit dem Auschwitz-Komitee?« wurden wir in den letzten Wochen immer wieder gefragt. Und weiter: »Gibt es dazu einen konkreten Anlass?« Ja, sage ich da, den konkreten Anlass gibt es. Seit 72 Jahren! Es ist an der Zeit, dass die Gesellschaft endlich aller ehemals Ausgegrenzten und Verfolgten gedenkt und Artikel eins der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte für alle gilt: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.« Lasst uns daran arbeiten, alle!

Im März haben wir mit einer Erklärung anlässlich einer Veranstaltung in der »Topographie des Terrors« in Berlin das Anliegen der Initiative »Gedenken an Homosexuelle in Auschwitz« unterstützt.

Jetzt gerade, Ende August, auf der Reise in die Gedenkstätte des KZ Auschwitz, haben wir vor der Generalversammlung der Überlebenden des Konzentrationslagers, ihrer Angehörigen und Freundinnen und Freunde die Forderung nach einem Ort unterstützt, an dem in würdiger Form an die homosexuellen Häftlinge erinnert wird. (…) Wir begrüßen auch das Ziel dieser Veranstaltung, für diese Initiative ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen (...)

Angesichts der offenen Homophobie in vielen Ländern und der zunehmenden Gewalt bestimmter rechtspopulistischer und rechtsradikaler Gruppen in Deutschland gegen Homosexuelle ist es wichtig, gegen das Vergessen Widerstand zu leisten und jegliche Form von Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen. Das ist bleibende Verpflichtung des Auschwitz-Komitees, aber auch jedes einzelnen von uns. Als Vorsitzende des Auschwitz- Komitees in der Bundesrepublik Deutschland und als Überlebende von Auschwitz schließe ich mich auch persönlich der Forderung nach einem Ort des Gedenkens an die homosexuellen Häftlinge in Auschwitz an. Dazu gehört auch der Kampf gegen Homophobie und der Einsatz für die Rechte homosexueller Menschen hierzulande, in Europa und weltweit (...).