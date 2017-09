Weicheifinder des Tages: FAS

Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Armut? Eine Neidfrage. Soziale Ungleichheit? Reine Einbildung. Soziale Gerechtigkeit? Eine gefährliche Illusion. Die Parolen werden ranziger, wenn die Spaltung der Gesellschaft größer wird. Aber Klassengesellschaft muss schließlich Klassengesellschaft bleiben.

Besagt eine Statistik, dass in der Bundesrepublik von hundert Akademikerkindern 74 ein Hochschulstudium aufnehmen, bei Nichtakademikerkindern 21, dann fragt sich Rainer Hank in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS): »Was läuft hier schief?«, und fängt an zu phantasieren. Seit den 60er Jahren gebe es »eine sich beschleunigende Bildungsbeteiligung aus allen sozialen Schichten«. Das Gegenteil ist richtig: In den 60er und 70er Jahren gab es selbst an bundesdeutschen Hochschulen etwas mehr Arbeiterkinder als zuvor, ab den 1980ern ging deren Anteil wieder zurück, seit 1990 nimmt die Benachteiligung stetig zu. Insbesondere SPD und Grüne haben in den Ländern, in denen sie regieren, analog zum Sozialsystem auch das Bildungswesen demoliert. Die Bundesrepublik, wird regelmäßig bescheinigt, ist das Industrieland, in dem die soziale Herkunft am meisten über den Bildungs- bzw. Unbildungsweg entscheidet. Von den etwa 50.000 Jugendlichen, die Jahr für Jahr ohne Abschluss die Schulen verlassen, redet kaum jemand. Gestützt auf den Bildungsökonomen Ludger Wößmann vom Münchner Ifo-Institut, hat Hank nun die Ursache für die Zustände gefunden: Es ist die Furcht in den unteren Kreisen, »ein höherer Bildungsabschluss könnte zu einer Entfremdung zwischen Eltern und Kind führen«. Hank: »Starken Naturen gelingt das besser, wenn sie bereit sind«, das auszuhalten. Der FAS-Redakteur hat sozusagen das Weichei des Kolumbus gefunden: Wird der Prolet erst richtig hart, dann glückt ihm auch der Bildungsstart. Früher hieß das schlicht »Triumph des Willens«.