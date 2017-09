Nazikollaborateure geehrt

Tradition des Antikommunismus: Polens Präsident Andrzej Duda bei einer Gedenkveranstaltung am 1. März in Warschau Foto: AP Photo/Czarek Sokolowski)

Das Parlament in Warschau hat am Freitag einstimmig einen Beschluss zu Ehren der rechtesten Kräfte des polnischen Untergrunds während der deutschen Besatzung gefasst. Die Angehörigen der im September 1942 gegründeten »Nationalen Streitkräfte« (NSZ) hätten sich »um die Republik verdient gemacht«, heißt es in der Resolution zu deren 75. Gründungsjubiläum, an der es an Halbwahrheiten nicht mangelt: »Die meisten von ihnen« hätten sich 1944 mit der unter dem Befehl der bürgerlichen Exilregierung in London stehenden »Heimatarmee« (AK) zusammengeschlossen. Aber eben nicht alle. Ein Teil von ihnen habe sich »gemeinsam mit der ›Heiligkreuzbrigade‹ in den Westen abgesetzt«, weil sie »sich nie mit der Eroberung Polens durch die Sowjetunion abgefunden« hätten.

Hinter den salbungsvollen Worten verbirgt sich die Tatsache, dass die NSZ sich aus den Kreisen der polnischen Vorkriegsfaschisten rekrutierte, für ein autoritäres, ethnisch gesäubertes Polen mit katholischer Staatsreligion eintrat und sich eben bis zum Warschauer Aufstand im Spätsommer 1944 nicht der AK unterordnete, die im Mainstream heute als die legitime Kraft des Widerstands gilt.

Die im Text erwähnte »Heiligkreuzbrigade« der NSZ – benannt nach den »Heiligkreuzbergen«, einem Mittelgebirge in Südostpolen, wo sie aktiv war – tat sich unter anderem durch die Denunziation flüchtiger Juden an die Gestapo und eine taktische Zusammenarbeit mit der Wehrmacht gegen die linken Partisanenbewegungen »Volksgarde« und »Volksarmee« hervor. Sie bekam dafür auch deutsche Munition geliefert und zog sich im Winter 1944/45 mit deutscher Billigung und mit deutschen Transportmitteln nach Tschechien und von dort nach Bayern zurück.

Auch die liberale Opposition hatte geschlossen für die Resolution gestimmt. Ein Abgeordneter der »Modernen« trat sogar mit einer nachgemachten weiß-roten Armbinde mit der Aufschrift »NSZ« auf die Rednertribüne. Erst nachträglich bezeichnete die Fraktionsführung dies als »Fehler« und »Privatinitiative«. Das zeugt ebenso von der rechten Hegemonie in der polnischen Erinnerungspolitik wie der Umstand, dass das liberale »Komitee zur Verteidigung der Demokratie« glaubte, die polnische Demokratie in Poznan am Sonntag durch eine Kundgebung zum Andenken an den »Dolchstoß« der Roten Armee am 17. September 1939 verteidigen zu müssen.

Unterdessen fallen in Polen weitere sowjetische Gedenkstätten der Abrissbirne zum Opfer. So in der Kleinstadt Trzcianka nördlich von Poznan, wo am 8. September ein nach 1945 errichtetes Mausoleum zu Ehren der Soldaten der Roten Armee abgerissen wurde. Der neoklassizistische Bau im Stil eines Tempelchens stand einem Bauvorhaben im Wege.

Die Abrissgenehmigung kam nach polnischen Medienberichten von Kulturminister Piotr Glinski persönlich. Die russische Botschaft hatte erfolglos protestiert, weil sie in dem Abriss einen Verstoß gegen den polnisch-russischen Vertrag von 1994 über den Schutz von sowjetischen Gräbern und Gedenkstätten sah. Die knappe Entgegnung der polnischen Seite: Man habe durch Grabungen festgestellt, dass unter dem Monument gar keine Kriegsgefallenen mehr lägen. Diese seien schon 1953 auf einen größeren Friedhof umgebettet worden, das Mausoleum genieße daher keinen besonderen Schutz mehr.

Die Bewahrung von Grabstätten, zu der sich Warschau in wohlverstandener Sorge um polnische Gedenkstätten in Russland immerhin bereitfindet, ist eingeschränkt. So kommt es selbst auf dem größten sowjetischen Soldatenfriedhof in Warschau immer wieder zu Akten des Vandalismus. Erst im März haben Unbekannte dort Hakenkreuze, Davidsterne und rote Fußabdrücke auf Gedenktafeln geschmiert. Die Ermittlungen blieben ergebnislos.

Zu Ehren der Bevölkerung gerade in kleinen Ortschaften muss aber gesagt werden, dass dort viele sowjetische Soldatengräber und Gedenkstätten auch in offenbar privater Initiative in Ordnung gehalten und mit Grablichtern dekoriert werden. Insgesamt liegen nach russischen Angaben in Polen rund 600.000 Soldaten der Roten Armee, die in den Jahren 1944/45 ums Leben gekommen sind. Die Zahl der Gedenkstätten wird auf derzeit etwa 230 geschätzt.