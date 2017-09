Protest gegen Polizeigewalt

Am Wochenende sind in St. Louis Tausende Menschen gegen den Freispruch für einen weißen Polizisten auf die Straße gegangen, der 2011 einen unbewaffneten 24jährigen Schwarzen erschossen hatte. Der Protest richtete sich gegen die in den USA verbreitete rassistische Polizeigewalt. Am Rande der Demonstrationen am Freitag (Ortszeit) griffen Beamte die Teilnehmer mit Schlagstöcken und Tränengas an. Der damalige Streifenpolizist hatte 2011 sein späteres Opfer nach einer Verfolgungsjagd erschossen. Davor soll er einem Kollegen im Streifenwagen gesagt habe, er werde den Mann töten. (dpa/jW)