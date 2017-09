Rotlicht: Verschwindenlassen

Ist Santiago Maldonado ein Opfer der Praxis des Verschwindenlassens? Am 1. September protestierten Argentinier auf der ganzen Welt – hier am Wittenbergplatz in Berlin, unweit der argentinischen Botschaft Foto: Jessica Zeller

»Sie sind weder lebendig noch tot, sie sind verschwunden.« Mit diesem Satz umriss der damalige argentinische Diktator General Jorge Rafael Videla im Dezember 1979 auf einer Pressekonferenz mit ausländischen Journalisten den Ausnahmezustand, in den das Regime die Opfer der staatlichen Repression gebracht hatte, und ergänzte: »Solange es so ist, ist der Verschwundene eine unbekannte Größe. Wenn er wieder auftauchen würde, nun, dann bekäme er die Behandlung X. Und wenn sich herausstellt, dass er nicht verschwunden ist, sondern tot, bekommt er die Behandlung Z. Aber solange er ein Verschwundener ist, kann er keine besondere Behandlung bekommen.«

30.000 Verschwundene, auf spanisch »Desaparecidos«, gab es während der letzten argentinischen Diktatur, die zwischen 1976 und 1983 in dem südamerikanischen Land herrschte. Zwar praktizierten auch andere repressive Regime, insbesondere im Lateinamerika der 1970er und 1980er Jahre, die Praxis des »gewaltsamen Verschwindenlassens von Personen«, doch die Argentinier gingen besonders grausam und systematisch vor: Oppositionelle und alle Menschen, die als »subversiv« eingestuft wurden, wurden von Sicherheitskräften verhaftet oder entführt, in Folterzentren gequält und, so sie an den Misshandlungen noch nicht verstorben waren, anschließend betäubt. Ihre Körper warf man in vielen Fällen – so berichtete es später ein hoher Militär– aus Flugzeugen in den Fluss Río de la Plata.

Seit dem 1. August 2017 hat Argentinien einen Verschwundenen mehr. Santiago Maldonado, 28 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in der Provinz Buenos Aires, wurde bei Protesten der indigenen Mapuche im Süden des Landes von der Gendarmerie verhaftet und in einen Mannschaftswagen verfrachtet. So berichten es Augenzeugen, die an dem Tag dabei waren. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jede Spur.

Menschenrechtsorganisationen verlangen nun vom argentinischen Staat, dass er aufklärt, was an dem Tag passiert ist. Denn momentan sieht alles danach aus, als sei Maldonado nicht nur festgenommen, sondern anschließend von staatlichen Sicherheitskräften möglicherweise ermordet worden. Bereits am 5. August forderte der UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen (Committee on Enforced Disappearances) auf Initiative des renommierten argentinischen Menschenrechtszentrums CELS die Regierung unter dem rechtskonservativen Präsidenten Mauricio Macri auf, »dringend alle Maßnahmen zu ergreifen«, um Maldonado zu finden. Amnesty International und die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte CIDH zogen nach. Ohne Erfolg. Als sich die verantwortliche Ministerin für nationale Sicherheit, Patricia Bullrich, am 7. August erstmals öffentlich zu dem Fall äußerte, verkündete sie selbstsicher, dass es »keinerlei Anzeichen« dafür gebe, dass die Gendarmerie Maldonado festgenommen habe. Alle beteiligten Polizisten seien befragt worden, niemand wisse etwas von dem Mann. Zudem seien alle Protestierenden vermummt gewesen, wer könne da mit Sicherheit sagen, ob Maldonado überhaupt an Ort und Stelle gewesen sei?

Mittlerweile hat die Regierung zwar verbal etwas eingelenkt und verspricht, mit der Justiz bei der Aufklärung des Vorfalls zusammenzuarbeiten. Doch dieser Umschwung scheint rein strategisch motiviert. Im Oktober stehen in Argentinien wichtige Parlamentswahlen an. Umfragen zufolge verlangen über sechzig Prozent der Argentinier von Macri eine Antwort auf die Frage: Wo ist Santiago Maldonado?