Krankheitswelle bei Air Berlin

Die Maschinen dienten am Dienstag nur der Befriedigung von Schaulustigen (Flughafen Berlin-Tegel)

Es muss etwas in der Luft gelegen haben. Weil sich zahlreiche Piloten der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin am Dienstag früh krank gemeldet hatten, blieben etliche Maschinen am Boden. »Es gibt heute rund 200 Krankmeldungen im Cockpit, vor allem von Kapitänen«, erklärte Air-Berlin-Manager Oliver Iffert in einem Brief an die Belegschaft, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitierte. Rund hundert Flüge seien daraufhin gestrichen worden. »Heute ist ein Tag, der die Existenz der Air Berlin bedroht«, klagte Iffert. Tausende Passagiere seien auf dem Weg zu den Flughäfen und würden dort vergeblich auf ihren Abflug warten. Außerdem gebe es negative Presse. »In einem schlechteren Licht kann ein Unternehmen gar nicht dastehen als die Air Berlin am heutigen Tage«, so Iffert,

Die Gewerkschaft äußerte Verständnis für die Aktion. »Angst und Wut« der Angestellten »eskalieren, weil es hier um Existenzen ganzer Familien geht«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. Das sei »in dieser Situation keinesfalls verwunderlich«. Nicht auszuschließen sei, dass es auch bei anderen Beschäftigten dazu kommen könne. Die Gewerkschaft rief die Angestellten zugleich auf, den Flugbetrieb weiter aufrechtzuerhalten, um ihre Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Die Pilotengewerkschaft »Vereinigung Cockpit« versicherte, sie habe »zu keinem Zeitpunkt« die Beschäftigten aufgerufen, sich krank zu melden.

Der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing erklärte gegenüber AFP, ein legales Arbeitskampfmittel seien kollektive Krankmeldungen nicht, Unternehmen könnten eine solche Aktion in der Praxis aber nicht nachweisen. Sein Berliner Anwaltskollege Robert von Steinau-Steinrück bezeichnete das »Blaumachen« als ein »extrem schlaues Mittel«. Zuletzt zu beobachten war es im vergangenen Herbst, als Piloten und Kabinenpersonal des Ferienfliegers Tuifly mehrere Tage lang für Verspätungen und Ausfälle sorgten. Im November 2015 kämpfte die Lufthansa kurz vor einem regulären Streik der Flugbegleiter mit dem Problem – wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß.

Air Berlin habe der kollektive Schwindelanfall »mehrere Millionen Euro« gekostet, teilte Vorstandschef Thomas Winkelmann mit. Ein stabiler Betrieb sei zwingende Voraussetzung dafür, dass die Verhandlungen mit Kaufinteressenten der pleite gegangenen Fluggesellschaft gelängen. Die Aktion der Piloten sei »ein Spiel mit dem Feuer«, so Winkelmann. Der für die Sanierung des Betriebs Generalbevollmächtigte, Frank Kebekus, warnte: »Wenn sich die Situation nicht kurzfristig ändert, werden wir den Betrieb und damit jegliche Sanierungsbemühungen einstellen müssen.« Interessenten können ihre Angebote bis zum 15. September abgeben. Eine Entscheidung über den Verkauf der Airline als Ganzes oder den von Teilen könnte schon am 21. September fallen. (AFP/Reuters/dpa/jW)