Die Zeitherrschaft erobern

Arbeiter der IG Metall bei der diesjährigen 1.-Mai-Demonstration in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa

»Das Thema Arbeitszeit ist zurück auf der politischen Agenda.« Mit dieser Feststellung beginnt die 2017er Ausgabe des Jahrbuchs »Gute Arbeit«, das von den Vorstandsmitgliedern der Gewerkschaften Verdi und IG Metall, Lothar Schröder und Hans-Jürgen Urban, alljährlich gemeinsam herausgegeben wird. Das Buch selbst kann als Beleg für die genannte These gelten, denn es trägt den Titel: »Streit um Zeit – Arbeitszeit und Gesundheit«.

Einige Beiträge befassen sich mit empirischen Erkenntnissen zu gesundheitlichen Folgen langer Arbeitszeiten oder von zu ungünstigen Zeiten geleisteter Arbeit. So betonen die Arbeitswissenschaftler Thomas Langhoff und Rolf Satzer, dass sich der menschliche Organismus an Wechselschicht mit Nachtarbeit nicht »gewöhnen« kann, auch wenn manche der Betroffenen das selbst so empfinden. »Denn körperliche Abläufe wie Verdauung, Stoffwechsel, Immunsystem, hormonelle Steuerung und Schlaf sträuben sich gegen die unnatürliche Aktivität in der Nacht. Das ist eindeutig messbar und nachweisbar.« Nacht- und Schichtarbeiter sind deshalb von psychischen Beeinträchtigungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes besonders stark betroffen.

Die Arbeitspsychologen Anna Arlinghaus und Friedhelm Nachreiner gehen unter anderem der Frage nach, welche Kompensation für ungünstige oder unregelmäßige Arbeitszeiten angemessen wäre – falls sie nicht vermieden werden können. Sie verweisen auf eigene Untersuchungen und Schätzungen, »bei wieviel Wochenstunden Beschäftigte mit regelmäßiger Abend- und Wochenendarbeit eine vergleichbare Häufigkeit von gesundheitlichen Beeinträchtigungen berichteten wie Beschäftigte ohne Abend- und Wochenendarbeit«. Das Ergebnis: Die wöchentliche Arbeitszeit müsste für diese Beschäftigten um rund 17 Wochenstunden reduziert werden!

Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, verweist in seinem Beitrag darauf, dass auch der Zusammenhang zwischen langen Arbeitszeiten und gesundheitlichen sowie sozialen Beeinträchtigungen vielfach wissenschaftlich belegt ist. Vor allem Schlafstörungen, Rückenschmerzen und Herzbeschwerden würden bei Beschäftigten mit langen Arbeitszeiten überdurchschnittlich oft diagnostiziert. Urban spricht von einer »humanisierungspolitischen Diskrepanz«: »Dem zunehmenden Wissen über den Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen und den eindeutigen Pflichten der Arbeitgeber zu einer präventiven Arbeitsgestaltung steht die Realität einer Arbeitswelt gegenüber, in der traditionelle physische Belastungen nicht verschwinden und neue psycho-mentale Fehlbelastungen dynamisch wachsen.« Ganz offensichtlich sei »die Arbeit im Gegenwartskapitalismus weit von dem entfernt, was denk- und machbar wäre«.

Der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) wirft Urban vor, die Debatte über Digitalisierung für eine »umfassende Deregulierungsoffensive« in Sachen Arbeitszeit nutzen zu wollen. Angesichts einer solche »Konfrontationsagenda auf Kapitalseite« sei es dringend nötig, »arbeitszeitpolitische Gegenmacht von Beschäftigten, betrieblichen Interessenvertretungen und Gewerkschaften« zu entwickeln. »Es geht um die Rückeroberung der Zeitherrschaft.«

Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann betont, den Unternehmern gehe es bei der Flexibilisierung der Arbeitszeiten »nicht zuletzt darum, die Risiken unternehmerischen Handelns von der Materialverfügbarkeit bis hin zu Kundenabrufen auf die zeitliche Verfügbarkeit der Beschäftigten abzuwälzen«. »Wo nötig« müssten daher die Flexibilität begrenzt und »wo möglich« individuelle Spielräume für die Beschäftigten eröffnet werden. Die normativen Werte in der Arbeitszeitpolitik der IG Metall lauteten »sicher, gerecht, selbstbestimmt«, so der Gewerkschaftschef. Was das konkret heißen soll, wird dieser Tage in den Tarifkommissionen der IG Metall in bezug auf die kommende Tarifrunde diskutiert.

Sollen die Gesundheit und die Selbst­entfaltung der Beschäftigten ernsthaft zum Maßstab der künftigen Arbeitszeitpolitik gemacht werden, bedürfte es allerdings einer ganz anderen Haltung als jener, die die IG Metall in der Vergangenheit an den Tag legte. So lobt der Gewerkschaftsvorsitzende Hofmann in seinem Beitrag das 2004 geschlossene »Pforzheimer Abkommen«. Seit diesem setze die IG Metall »auf die interne Flexibilität als Schutz tariflich geregelter Normalarbeit gegen die oft mit prekären Arbeitsbedingungen verbundene externe Flexibilität durch Befristungen, Leiharbeit und Werkverträge«. Soll heißen: Die Stammbeschäftigten sollen flexibler einsetzbar sein, damit die Ausweitung prekärer Beschäftigung unnötig wird. Doch diese Rechnung geht nicht auf. Erstens sind Leiharbeit, Werkverträge und Befristungen trotz der immer weitergehenden internen Flexibilisierung auf dem Vormarsch. Zweitens sind es gerade die in den vergangenen Jahren geschaffenen Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Arbeitskräfte je nach betrieblichen Bedürfnissen (auch an Wochenenden) zur Arbeit zu rufen oder nach Hause zu schicken, die die Arbeitsbelastung stark erhöhen.

Die vom IG-Metaller Urban konstatierte »Konfrontations-Agenda« der Unternehmen zeigt sich auch in aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach leidet jeder vierte Beschäftigte unter hoher Arbeitsintensität. Elf Prozent der Vollzeitkräfte arbeiten mehr als 48 Stunden pro Woche. Der Anteil der Beschäftigten, die samstags arbeiten, ist zwischen 1992 und 2016 von 21,1 auf 25,3 Prozent gestiegen, die der abends Arbeitenden von 15,5 auf 25,2 Prozent. All das zeigt: Gewerkschaftliche Initia­tiven zu Arbeitszeiten und Leistungsverdichtung sind in der Tat dringend nötig. Doch ohne eine konsequente Mobilisierung von Gegenmacht werden sie keine substantiellen Verbesserungen erreichen.