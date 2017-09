Nachschlag: Wenn Eifersucht hochkocht

Spätestens angesichts der sexistischen Werbung im U-Bahnhof kommt man nicht umhin zu bemerken: Es ist wieder »Love Island«-Zeit! Während ein Hurrikan nach dem anderen über die Karibik fegt, haben die Frischverliebten in der Reality-Show andere Probleme (Originalzitat des Senders): »Die Paare (…) hoffen auf die große Liebe. Doch immer wieder kommen neue Liebeswütige auf die Insel, die die Paare in Versuchung führen.« Zum Glück wird die täglich ausgestrahlte Show auf der Balearen-Insel Mallorca gedreht (weiß jedenfalls der britische Telegraph), da ist von »Irma« nichts zu spüren. Wenn hier etwas aufwallt, dann ist es die »Eifersucht«, die »hochkocht«. Auf der Website des Privatsenders kann sich die Zielgruppe Bekenntnisvideos der Teilnehmer anschauen: Jan hat »noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht«, Linda wollte mal in einen Laden rein, und da war eine Glasscheibe davor, da ist sie »voll reingelaufen« … Liebe Teeniezuschauer, wie wär’s denn statt dessen mal wieder mit einem Buch? (mis)