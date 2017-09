Ende der Schonzeit

Hier rodet RWE: Proteste im Hambacher Forst (Februar 2017) Foto: Gary Evans/CC BY 2.0

Wirbelstürme haben dem Klimawandel zuletzt wieder mehr Aufmerksamkeit beschert. Aber weiterhin werden in Europa und den USA aberwitzige Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre geblasen. Noch immer setzen die Industrienationen auf fossile Energieträger. Dazu kommt die Zerstörung von Kohlenstoff speichernden Ökosystemen. Beides kommt zwischen Köln und Aachen im Hambacher Forst zusammen. Dieser Wald wird vom Energiekonzern RWE für einen riesigen Braunkohletagebau gerodet. Dagegen gibt es seit Jahren Widerstand.

Rund 200 Hektar Wald stehen noch. Etwa ein Drittel davon soll von Oktober bis Februar gerodet werden. Im Anarchistischen Radio Berlin haben kürzlich zwei Aktivisten über die Lage informiert. Geplant sind Blockaden der Waldarbeiten und Besetzungen mit Hilfe von Baumhäusern. Details gibt es unter hambacherforst.org, und das am 8. September ausgestrahlte Interview lässt sich auf freie-radios.net nachhören. Auf dieser Plattform findet sich auch ein Interview von Lora München (92,4 MHz) mit »Ärzte ohne Grenzen« zur Kooperation der BRD und der EU mit der libyschen Küstenwache: »Bundesregierung stützt Flüchtlingsfolterer und -entführer« (ebenfalls ausgestrahlt am 8. September).

Eine namhafte Station, die sich auch mit solchen Themen beschäftigt, ist das »Refugee Radio Network«, das heute um 17 Uhr wieder vom FSK übernommen wird. Um die früheren kolonialherrschaftlichen Bestrebungen des kleinsten skandinavischen Landes kümmern sich dann Jane Tversted und Martin Zähringer in »Passagen der Erinnerung – Das postkoloniale Erbe Dänemarks in der Karibik« (DLF 2017; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF).

Eine im Ansatz sehr radioaffine Arbeit ist Frieder Butzmanns »Die schrecklichsten Stimmen – Ein Hörspiel zum Umgang der Menschen mit ihrer Stimme« (SWR 2017; Ursendung Di., 19.20 Uhr, SWR 2). Hier werden irritierte Reaktionen von Leuten auf ihre eigenen Tonbandstimmen näher beleuchtet.

Beim Jagen trifft es nicht nur Rehe oder Wildschweine. Durch Unfälle wird hin und wieder auch ein Dackel erlegt oder gar ein Jägerkollege. Hervorragender Stoff für einen Krimi. Dementsprechend beginnt Hugo Rendlers Radiotatort »Ende der Schonzeit« (SWR 2017; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2, Wdh. 21 Uhr, HR 2 Kultur) mit einem Jagdunfall. Andra Joeckle arbeitet in »Die Zecke« (DLF Kultur 2017; Ursendung Mi., 21.30 Uhr, DLF Kultur) dann heraus, wie naturverbundenes Neuro-Enhancement aussehen könnte. Statt Modafinil zu nehmen, lässt man sich von einer Zecke beißen und hofft auf eine stimulierende Meningitis. Wenig später läuft Harald Brandts Feature »Smo ke and Fu mes – Die Ölindustrie auf der Anklagebank« (SWR/DLF 2017; Ursendung Mi., 22 Uhr, SWR 2) über die Schattenseiten des Verbrennungsmotor-Lifestyles.

In dem Hörstück »Oksus« (SWR 2015; Do., 22 Uhr, SWR 2) erzählt Mark Sinan eine soundartistische Heldenstory, in der ein heute fast versiegter, einst großer Zustrom zum Aralsee die Hauptrolle spielt.

Felix Kubins »Phantomspeisung« (BR 2017; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) ist ein Hörspiel, das seine Technik, namentlich das Mikro, in den Fokus rückt. Auch in der Kunst gilt es, Produktionsbedingungen aufzudecken. Auf der gleichen Welle läuft am Wochenende Gesche Pienings Feature »Heute mit beschränkter Haftung? Keine Gesellschaft ohne Zukunft« (BR 2017; Ursendung Sa., 13 Uhr, Wdh., So., 21 Uhr, Bayern 2). Es beschäftigt sich ermutigend mit der Notwendigkeit aktiver Weltveränderung. Parallel hat Piening die audiovisuelle Installation »Wer wollen wir gewesen sein?« gestaltet, die am Freitag am Staatstheater Darmstadt gezeigt wird. Anfang der kommenden Woche empfiehlt sich auf jeden Fall die Sendung »Der Radio­trinker« (Mo., 22 Uhr, FSK).