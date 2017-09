Outgesourcte wehren sich

Neben den Busfahrern beteiligten sich am Montag auch die Tramfahrer am Streik bei der Münchner Verkehrsgesellschaft Foto: Andreas Gebert/dpa

Zwei Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde im seit Juni laufenden Tarifkonflikt bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wollten die Beschäftigten noch mal ein deutliches Zeichen setzen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hatte deshalb die bei der MVG angestellten Bus- und Tramfahrer am Montag erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Nachdem sich am ersten, auf den Busbereich beschränkten, Streik Ende Juli bereits etwa 140 Busfahrer der MVG beteiligt hatten (siehe junge Welt vom 21. Juli) traten gestern nach Angaben von Verdi rund 160 Bus- und Tramfahrer in den Ausstand. Verdi-Verhandlungsführer Franz Schütz wertete dies gegenüber junge Welt als Erfolg. Damit hätten »die betroffenen Kollegen zu fast 100 Prozent« am Streik teilgenommen. Etwa 25 Prozent der Fahrzeuge seien ausgefallen.

In der Auseinandersetzung geht es um einen neuen Tarifvertrag für die bei der MVG beschäftigten Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer. Für die so genannten Alt-Fahrer, die noch direkt bei der Muttergesellschaft Stadtwerke München angestellt sind, und für die Mitarbeiter der mit der MVG kooperierenden privaten Busunternehmen gelten hingegen jeweils eigene Tarifverträge. Bei der MVG handelt es sich um ein seit dem Jahr 2002 ausgelagertes 100prozentiges Tochterunternehmen der Stadtwerke.

Verdi fordert für die MVG-Beschäftigten eine Lohnerhöhung um 120 Euro, eine weitere Anhebung um fünf Prozent nach zwölf Monaten, mehr Urlaubstage sowie eine weitere Entgeltstufe. Laut der Gewerkschaft erhalten die outgesourcten Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer im teuren München lediglich einen Grundlohn von 2.280 Euro brutto im Monat. Hinzu kommen dann noch Schichtzulagen sowie Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Das Unternehmen hatte in den bisherigen Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt, sondern mit einer Gegenforderung reagiert. Geht es nach dem Management soll die Wochenarbeitszeit von derzeit 38,5 auf 40 Stunden in der Woche verlängert werden.

Die MVG unternahm bereits am Sonntag in einer Pressemitteilung den Versuch, ihr provokantes Vorgehen zu rechtfertigen und möglichst gut zu verkaufen. Verdi stelle das »vorliegende Arbeitgeberangebot« nicht korrekt dar. Die »angebotene Arbeitszeiterhöhung von 38,5 auf 40 Stunden« sei »freiwillig und jährlich zu- beziehungsweise abwählbar.« »Die Gewerkschaft verteufelt die vorgeschlagene Arbeitszeitverlängerung zu unrecht. Es geht um lediglich 17 Minuten Mehrarbeit pro Tag, noch dazu freiwillig und individuell gestaltbar«, relativierte Werner Albrecht, Geschäftsführer Personal und Soziales bei der MVG, die Provokation. Zudem wäre die Arbeitszeitverlängerung »mit einer erheblichen Gehaltssteigerung um bis zu 14 Prozent verbunden«, so das Unternehmen. Mit Blick auf die hohen Lebenshaltungskosten in der baye­rischen Landeshauptstadt zeigte sich MVG-Chef Ingo Wortmann vermeintlich besorgt um die Mitarbeiter: »Gutes Geld bei überschaubarer Mehrarbeit erleichtert unseren Beschäftigten das Leben in München.« Daher brauche man »ausdifferenzierte Abschlüsse jenseits des alten Schwarz-Weiß-Denkens«, so Wortmann.

Verdi-Verhandlungsführer Schütz hofft vor der am Mittwoch anstehenden nächsten Verhandlungsrunde darauf, dass die »Arbeitgeber vernünftig werden«. In Sachen Arbeitszeit werde die Gewerkschaft jedenfalls nicht nachgeben. Gegenüber junge Welt betonte er: »Wir werden definitiv keiner Arbeitszeiterhöhung zustimmen«. Die Beschäftigten der MVG bräuchten mehr Geld und nicht eine längere Arbeitszeit. Die Belastung habe im Nahverkehr in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Gefragt seien deshalb qualifizierte und gesunde Mitarbeiter, die von ihrem Einkommen in München auch leben könnten.