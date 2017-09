Brummis unterm Radar

Die Bundesregierung verscherbelt die Daseinsvorsorge. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU, r.) lacht sich schlapp Foto: Rainer Jensen/dpa

Wieder wurde die Bevölkerung betrogen. Über neue Details der Autobahnprivatisierung berichtete die Süddeutsche Zeitung am Montag. Seit knapp zwei Jahren sei dem Bund ein zweistelliger Millionenbetrag entgangen. Hintergrund ist eine an den Einnahmen der Lkw-Maut orientierte Vergütung, wie ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Montag in Berlin der Deutschen Presseagentur erklärte. Die Maut, die seit 2005 für zwölf Tonnen schwere Lkw gilt, wurde seit dem 1. Oktober 2015 auf Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen ausgeweitet. Das Mautsystem »Toll Collect« kann aber nicht nach Gewichtsklassen, sondern nur nach Zahl der Achsen unterscheiden. Die leichteren Brummis werden kaum erfasst. Der Bundeshaushalt bekommt das Geld nicht.

Das Bundesverkehrsministerium von Alexander Dobrindt (CSU) bestätigte Probleme gegenüber der SZ. Ein Sprecher Dobrindts habe mitgeteilt, betroffen seien die meisten der großen, bislang für den Verkehr freigegebenen öffentlich-privaten Autobahnprojekte. Das Geld dürfte weg sein, denn mehrere Betreiber lehnten die Rückforderungen aus Berlin ab. Der Bund trage die Verantwortung für die korrekte Abrechnung, berichtete die SZ.

Dobrindt versuchte den Schaden runterzuspielen. Es handele sich lediglich um Beträge »in einem Bereich von mehreren hunderttausend Euro im Jahr im Verhältnis zu 4,5 Milliarden Mauteinnahmen durch die Lkw-Maut«, sagte der Minister am Montag in München. Macht der Staat sogar Gewinne?

Dobrindts Privatisierungsvorhaben und die bisherigen ÖPP-Projekte stehen stärker in der Kritik. Die Bundesregierung hat im Sommer eine Grundgesetzänderung beschlossen, die eine Ausweitung des Geschäftsmodells auf weite Teile der Daseinsvorsorge, wie Schulen, Kindergärten und Verkehr zulässt.

Über die Hintergründe sprach jW am Montag mit Tim Engartner, Professor für politische Bildung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er ist Autor des Buches »Staat im Ausverkauf. Privatisierung in Deutschland«. Engartner erklärte, der Bundesrechnungshof betone seit Jahr und Tag, dass öffentlich-private Partnerschaften teurer seien als staatlich betriebene Infrastrukturprojekte. Schließlich sei es »das Einmaleins der Ökonomie, dass private Gewinne erzielen müssen und der Bund gemeinwohlorientiert wirtschaften muss«. Das sei logisch, schließlich könne sich der Staat billiger finanzieren als Unternehmen, weil er eine höhere Kreditwürdigkeit genieße. Politiker dächten kurzfristig, so Engartner. Weil sie nach einer Legislaturperiode von vier Jahren wiedergewählt werden wollen, fürchteten sie es, staatliche Milliardenbeträge auszugeben, um die Infrastruktur auszubauen.

Es ist nicht das erste Mal, dass dem Bund Einnahmen verloren gehen. Einem Anfangsverdacht bei Toll Collect, dem Unternehmen, das zu 90 Prozent Telekom und Daimler gehört, war die Staatsanwaltschaft am 10. Mai nachgegangen. Wegen Betruges wurde die Konzernzentrale in Berlin durchsucht und gegen mehrere Verantwortliche des Unternehmens ermittelt. Der Konzern werde verdächtigt, dem Bund überhöhte Kalkulationen vorgelegt zu haben. Der mutmaßlich entstandene Schaden wird zwar noch errechnet, dürfte aber mehrere Millionen Euro betragen, so die Staatsanwaltschaft Berlin. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Toll Collect hatte Strafanzeige erstattet. Dem Spiegel zufolge steht die Razzia in Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen zwei Toll-Collect-Manager und einen ehemaligen Mitarbeiter, denen gemeinschaftlich begangener schwerer Betrug bei der Ausweitung der Lkw-Maut auf 1.100 Kilometer Bundesstraßen vorgeworfen werde. Das Unternehmen und der Bund hatten 2012 vereinbart, die zunächst auf Autobahnen begrenzte Mauterhebung auf ausgewählte Bundesstraßen auszuweiten.

Der Vertrag mit Toll Collect läuft noch bis August 2018. Der Bund hat das Lkw-Maut-System für Autobahnen und Bundesstraßen EU-weit neu ausgeschrieben. Unternehmen können sich bewerben, um die Gebühr auf den Autobahnen sowie den rund 40.000 Kilometern Bundesstraßen zu kontrollieren und zu kassieren. Den Ausschreibungsbedingungen zufolge wird der neue Kontrakt dann zwölf Jahre laufen, also bis Ende August 2030. Zudem gibt es eine einmalige Verlängerungsoption um drei Jahre.

Daimler hat bereits erklärt, bei Toll Collect auszusteigen. Das Unternehmen werde sich bei der nächsten Ausschreibung im kommenden Jahr nicht mehr um die Anteile bemühen, hatte das Handelsblatt am 14. August berichtet.