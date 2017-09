Erinnerung an Gewalt

In der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Am Rande von anlässlich des 44. Jahrestages des Militärputsches stattfindenden Demonstrationen setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas gegen Teilnehmer ein. Tausende Menschen hatten sich zu Gedenkmärschen in der Stadt versammelt und waren friedlich zu einem Friedhof gezogen, wo an die Opfer erinnert wurde. Während der bis 1990 andauernden Militärherrschaft wurden zahllose Regimegegner gefoltert und getötet. (dpa/jW)