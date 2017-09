US-Feministin Kate Millett gestorben

Paris. Di US-amerikanische Frauenrechtlerin, Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Künstlerin Kate Millett ist gestorben. Wie mehrere Medien am Donnerstag berichteten, starb sie am Mittwoch im Alter von 82 Jahren in Paris. In den 1970er Jahren avancierte sie mit ihrem Buch »Sexus und Herrschaft« (»Sexual Politics«), das zugleich ihre Dissertation war, zu einer der führenden Theoretikerinnen der Frauenbewegung der Vereinigten Staaten. (jW)