Bildet Banden!

Bandenbildner: Patrick Deville Foto: TOMOHICAN/EPA

Der Bandenforscher Patrick Deville beschäftigte sich u. a. mit der Pariser »Pasteur-Bande«, die überall auf der Welt die Erreger von Seuchen »entdeckte« und Gegenmittel erprobte. Ihr Gegenspieler war die »Koch-Bande«. Während erstere den Pest-Bazillus in Hongkong isolierte, fand letztere den Ansteckungsmechanismus des Cholera-Erregers in Kalkutta heraus. Mit ihnen entstand die Mikrobiologie. Devilles Buch »Pest und Cholera« (2013) konzentriert sich auf die Männer um Louis Pasteur und dort auf Émile Yersin, der sich nach Entdeckung des Pest-Erregers in dem vietnamesischen Fischerdorf Nha Trang niederließ, wo er sich mit Viehzucht und Acker-, Straßen- und Krankenhausbau, den Gezeiten und Astronomie befasste. Die Armen behandelte er umsonst, denn sich von ihnen bezahlen zu lassen, hieß für ihn, den Patienten zu erpressen: »Geld oder Leben?« Yersin starb 1943, noch heute wird in Nha Trang sein Andenken hochgehalten.

In seinem Buch »Viva« (2017) geht es Deville um die »Mexiko-Bande«: die kleine Gruppe um den Maler Diego Rivera, darunter die Künstlerin Frida Kahlo und der Revolutionär Leo Trotzki mit seiner Frau Natalia Iwanowna, einer Botanikerin. In ihrem Umkreis gab es nicht nur weitere »Muralisten«, die sich bald in »Stalinisten« und »Trotzkisten« spalten und bekämpfen sollten, sondern auch etliche berühmte Flüchtlinge aus Europa: den anarchistischen Schriftsteller Ret Marut (B. Traven) und den anarchistischen Boxer und Schriftsteller Arthur Cravan, der Trotzki auf einer Schiffsreise kennengelernt hatte. Später kam noch der Surrealist André Breton dazu, mit dem Trotzki ein Manifest der revolutionären Künstler verfasste. Deville hat noch Malcolm Lowry mit in seine zehnjährige Mexiko-Recherche aufgenommen, der in seinem Buch »Unter dem Vulkan« dieser »Mexiko-Bande« mit viel Alkohol nachspürte.

In seinem Buch »Äquatoria« (2013) setzt Deville die »Brazza-Bande« gegen die »Stanley-Bande« – beide Erforscher des Kongos und seiner Nebenflüsse. Patrick Deville ist ebenfalls »ein akri­bischer Quellenforscher und großer Reisender«, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Afrikaforscher Pietro Savor­gnan de Brazza (1852–1905) investierte sein Familienvermögen, um Sklaven zu befreien, während der Journalist Henry Morton Stanley den Kongo für den belgischen König erschloss. Um die beiden tummelten sich noch etliche andere Eroberer und Idealisten: David Livingstone, Albert Schweitzer und Ferdinand Céline, der Sklaven- und Elfenbeinhändler Tippu Tip und der Revolutionär Che Guevara. »Reale und fiktive Reisen von Joseph Conrad, Pierre Loti und Jules Verne ergänzen den Reigen«, schreibt die NZZ.

Sein Insistieren auf Bandenforschung soll dem Hang entgegenwirken, die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte überzubewerten. Dazu kennt der Franzose Patrick Deville (geb. 1957) die zeitgenössischen Pariser Philosophen. So z. B. die Werke von Gilles Deleuze und Felix Guattari und ihre Theorie des Werdens: Dabei geht es immer um einen Plural – um Schwärme, Meuten, Banden und dergleichen. Diese bilden sich durch »Ansteckung«. Ist das auch noch der »Pasteur-Bande« geschuldet? Über das »Werden« generell führen D&G aus: Es gehöre »immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Es kommt durch Bündnisse zustande (…) Werden besteht gewiss nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrespondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren. Werden ist ein Verb, das eine eigene Konsistenz hat; es lässt sich auf nichts zurückführen und führt uns weder dahin, ›zu scheinen‹ noch ›zu sein‹. Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht.« So wie beim Vampir – der sich ja auch nicht fortpflanzt, sondern ansteckt.