Endlich wieder Herbst

Der Sommer sagt auf Wiedersehen. Kein Grund zur Traurigkeit. Auch der Herbst hat seine schönen Seiten. Speziell auf die kulinarischen Genüsse, die diese Saison bietet, dürfen wir uns freuen. Denn jetzt schöpft die Natur aus dem vollen. Es ist Erntezeit! Gemüse und Obst sind besonders geschmackvoll. In Supermärkten leuchten Kürbisse in kräftigem Orange und Gelb, Kartoffeln sind in beeindruckender Vielfalt zu erwerben, und Wurzelgemüse ist so groß und aromatisch wie nie. Äpfel und Birnen, Zwetschgen und Quitten, Hagebutten und Ebereschen, Nüsse und Maronen hängen schwer an den Zweigen. Gärtner gehen in den Garten, Pilzsammler in den Wald und Stadtmenschen zum Biomarkt. Erste Anregungen für herbstlichen Genuss bietet heute diese Kolumne. Und zwar für Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch. Man muss Hunger haben:

Rote-Bete-Salat: 500 g Rote Bete waschen und im Ganzen in wenig Wasser 40 Minuten garen. Zwei rote Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Die Rote Bete kalt abschrecken, pellen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Einen TL grünen Pfeffer im Mörser leicht zerdrücken, mit drei EL Wasser, drei EL Olivenöl, drei EL Rotweinessig, Salz und Pfeffer verrühren. Mit den Zwiebeln und Rote-Bete-Scheiben vermischen. Salat mit Salz und Pfeffer würzen und lauwarm servieren.

Ofenkürbis: Backblech mit Backpapier auslegen. Zwei kleine Hokkaidokürbisse waschen und die Enden begradigen. Kürbisse halbieren und entkernen. Fünf Zweige Thymian und ein Bund Petersilie waschen, trocken schütteln und grob hacken. Kürbishälften mit etwas Olivenöl einpinseln, salzen, mit der Schnittfläche auf das Backblech legen und im Ofen (mittlere Schiene) bei 170 Grad ca. 15 Minuten vorgaren. Kürbishälften wenden, mit Thymian, Salz und Chiliflocken würzen. Zwei kleine Ofenkäse (je 125 g) halbieren, in die Vertiefung der Kürbishälften setzen und in ca. 15 Minuten fertig backen. Fünf Minuten vor dem Garzeitende eine Handvoll Kürbiskerne aufs Blech streuen und mitrösten. Kürbishälften auf Tellern anrichten, mit Kürbiskernen und Petersilie bestreuen, mit zwei EL Balsamicocreme und zwei EL Kürbiskernöl beträufeln.

Zwetschgenknödel: 450 g mehligkochende Kartoffeln weich garen. Dann pellen, noch heiß durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken und abkühlen lassen. Mit 200 g Mehl, einem EL Butter, einem Ei und einer Prise Salz zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Den Teig zu einer Rolle formen und in zwölf gleich große Stücke teilen. Zwölf Zwetschgen waschen und trocken tupfen. Die Teigstücke flach drücken, je eine Zwetschge damit umwickeln und den Teig zu einer Kugel formen. Salzwasser in einem Topf zum Kochen bringen. Die Knödel darin bei kleiner Hitze ca. zehn Minuten ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Knödel mit einer Schaumkelle herausheben und kurz abtropfen lassen. Inzwischen einen EL Butter in einer Pfanne zerlassen, 80 g Semmelbrösel darin goldbraun rösten und die Knödel darin rundherum drei Minuten braten. Nach Geschmack mit Zucker und Schmand servieren. Man kann die Klöße auch mit Aprikosen oder Mirabellen füllen.