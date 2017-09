Flucht aus Myanmar

Ein junges Mädchen trägt seine Habseligkeiten auf dem Rücken in Teknaf, Bangladesh (1.9.2017) Foto: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Die Vereinten Nationen warnen angesichts des Vorgehens der Sicherheitskräfte gegen die muslimische Minderheit der Rohingya vor einer humanitären Katastrophe in Myanmar. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wandte sich am Mittwoch schriftlich an den UN-Sicherheitsrat und warnte vor den Konsequenzen einer Spirale der Gewalt in dem asiatischen Staat mit einer buddhistischen Bevölkerungsmehrheit. Nach UN-Angaben sind innerhalb von zwölf Tagen nahezu 150.000 Rohingya ins benachbarte Bangladesch geflohen.

Die Gewalt war am 25. August durch koordinierte Angriffe von Dschihadisten auf Kasernen und Polizeistationen ausgelöst worden. Das Militär startete daraufhin umfangreiche Einsätze im Siedlungsgebiet der muslimischen Minderheit, durch die auch zahlreiche Menschen vertrieben wurden.

Aus Cox's Bazar, einem Küstenort in Bangladesch, in dem viele Rohingya in Booten anlanden, berichtete ein UN-Mitarbeiter, die Flüchtlinge kämen ohne jeden Besitz, es fehle an Nahrungsmitteln. »Wo bekommen wir Essen her, wenigstens für die Alten, die Kinder und die Frauen, die ohne ihre Ehemänner gekommen sind?«

Nach Informationen aus Regierungskreisen in Bangladesch wurden an einem Teil der Grenze Landminen plaziert. Damit sollen vermutlich die insgesamt rund 233.000 aus Myanmar geflohenen Rohingya an einer Rückkehr gehindert werden. Die Regierung in Myanmar dementierte den Bericht. Landminen seien in den 1990er Jahren ausgelegt worden. Seitdem versuche das Militär allerdings, die Sprengfallen wieder zu entfernen und habe keine neuen gelegt.

Unterstützung erhielt Myanmars Regierung durch Indien. »Wir teilen die Sorgen über die Gewalt von Extremisten in der (Provinz) Rakhine und insbesondere über die Angriffe auf Sicherheitskräfte«, sagte der hindunationalistische Ministerpräsident Narenda Modi nach einem Treffen mit Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Diese bekräftigte, die Maßnahmen des Militärs richteten sich gegen »Terroristen«. Diese seien auch für einen »riesigen Eisberg an Fehlinformationen« über die Gewalt in Rakhine verantwortlich. Über die nach Bangladesch geflohenen Rohingya äußerte sich die Friedensnobelpreisträgerin nicht. (Reuters/jW)