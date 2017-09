»Brot und sofortiger Frieden«

Im Artikel wird Bezug genommen auf ein obskures Seminar in Hohenschönhausen mit dem Titel »Linke Militanz in Geschichte und Gegenwart«. Eigentlich müsste man dem antikommunistischen Gruselkabinett dankbar sein. Das Handeln der Kommunisten war immer von konkreten Forderungen bestimmt.

Hier ein Beispiel: Am 1. August 1917 fand in Hamburg organisiert von Mitgliedern der sozia­listischen Arbeiterjugend eine Demonstration von Kriegsgegnern statt. Die Forderung lautete »Brot und sofortiger Frieden«. Die Teilnehmer waren hauptsächlich Jugendliche (der Polizeibericht spricht von »Halbstarken«) und Frauen. Dabei kam es auf dem Jungfernstieg dazu, dass Steine gegen den Alsterpavillon geschleudert wurden. Dort saßen die Hamburger Pfeffersäcke, die Kriegsgewinnler bei Kaffee und Kuchen, während die arbeitenden Menschen hungerten. Um ja nicht gestört zu werden, hatte der Hamburger Senat zuvor beschlossen, dass Bettlern und Kriegskrüppeln der Aufenthalt auf dem Jungfernstieg untersagt sei. Gegen die Teilnehmer der Demonstration wurden drakonische Strafen verhängt, die jungen Männer unmittelbar zum Militär eingezogen.

Diese Aktion gehört in besagtes Seminar und jedes Schulbuch, da können sich die Schüler selbst eine Meinung bilden.

Udo Spengler, Hamburg

NPD stark gemacht

De Maizière ist typischer Vertreter der Sachsen-CDU, die die Neonazis der NPD so stark gemacht hat, dass sie sich zwei Legislaturperioden in sächsischen Parlamentssesseln fläzen konnten. Auch die AfD wurde durch die sächsische Regierungspolitik und ausgemusterte Überläufer aus der CDU gestärkt. Zum Glück werden sich kaum Antifaschisten von Thomas de Maizière und seinem noch schärferen eventuellen Nachfolger Herrmann von der CSU von Zivilcourage gegen rechte Aufmärsche abbringen lassen.

Peter Müller, per E-Mail

Emden im nationalen Gestern

Während alle Welt auf die große Politik schaut, um die Stimmung im Land zu erkunden, gehen die Uhren in der Provinz schon lange rückwärts. In Herxheim war der Bürgermeister stolz auf seine Naziglocke. In Emden gibt es die Ostfriesenuhr, die bekanntlich auch rückwärts geht. Hier gibt es zwei Denkmäler, die sich auf Kolonialismus und Sklavenhandel vor 300 Jahren beziehen, ohne dies freilich zu benennen. Da ist einmal Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der sogenannte Große Kurfürst, der nach Ansicht des Rates der Stadt die Emder maritime Tradition begründet hat. Er handelte mit Sklaven, von seiner Festung Groß-Friedrichsburg in Westafrika aus. Voll Stolz stellt die Stadt am Falderndelft zwei Kanonen aus, die die Festung »beschützten«. Was dort geschah, wird verschwiegen.

Als drittes bemerkenswertes Denkmal kann man im Ostfriesischen Landesmuseum das »Ehrenmal« für die »SMS Emden« betrachten, das die Nazis 1934 mit Hakenkreuzfahnen und Hitlergruß einweihten. Es verschwand nach dem Zweiten Weltkrieg kurzfristig von der Bildfläche, bis es nach der Wiederbewaffnung an der wiederbezogenen Kaserne wieder auftauchte, zusammen mit den beiden Kanonen. Bundeswehr-Soldaten standen da nun »Ehrenwache«. Die Kaserne erhielt den Namen Karl von Müller, des Kommandanten der »SMS Emden« bis zu deren Selbstversenkung. Im Zuge der Straßenumbenennungen durch die Faschisten im März 1933 wurde Karl von Müller zugleich mit Adolf Hitler eine Straße gewidmet. 1946 wurde das beendet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden weitere Kriegsschiffe mit dem Namen »SMS Emden« gebaut. 2013 wurde die Nummer 5 außer Dienst gestellt. Das rief sofort einige Vertreter der Bundeswehr und die Stadt Emden auf den Plan. Der Bundesminister der Verteidigung hatte nämlich erklärt, keine Kriegsschiffe nach Städten benennen zu wollen. Am 3. Juli 2014 trat dann Emden auf Beschluss des Rates der Stadt dem »Traditionsverein für das Marineschiff ›Emden‹« bei. Denn Kriegsschiffe gibt es bekanntlich keine mehr, ebensowenig wie Deutschland Krieg führt, sondern sich nur an »humanitären Interventionen« beteiligt. Der Beschluss wurde mit der überwältigenden Mehrheit der Fraktionen von SPD, CDU und FDP gefasst, gegen die Stimmen von Grünen und Linken sowie einem SPD-Mitglied.

Michael Skoruppa, Hinte

Olivgrüne Kapitalisten

Seit dem Rauswurf der grünen Grünen – man nannte sie spöttisch »Fundis« – sind die olivgrünen kapitalistischer als die alte Bonner SPD. Statt »Atomkraft – Nein danke« gab es einen Pseudoausstieg, der eine Laufzeitverlängerung bedeutet. Statt »Frieden schaffen ohne Waffen« gab es den Kosovo-Krieg und seitdem viele andere Kriege dazu. Statt »Flächendeckend Tempo 30 in den Städten« gibt es weiter zwölf Verkehrstote am Tag, SUV mit 135 PS und Radfahren verboten. Wer wollte das so? Bestimmt nicht die Grünen, die die Partei 1979/1980 gegründet haben.

Axel Georges, per E-Mail

jW auf dem Volksstimmefest

Hab mir gestern beim Volksstimmefest die junge Welt mitgenommen und heute vorm Aufstehen im Bett schon gelesen, so beginnt der Sonntag gut! Abschließend Rätsel gelöst, hoffentlich richtig! Rekordueberschuesse kommt raus. Fadejew ist ja in Wien nicht so leicht zu kriegen, da würde ich mich über einen Gewinn schon recht freuen.

Gerald Netzl, Wien