Die Natur hilft

Nicht klug, aber ein schönes Bild: In Emir Kusturicas »On the Milky Road« zeigt sich die Natur in der Regel kooperativer Foto: Weltkino Filmverleih

Dies sind zwei Filmkritiken. Deren erste: Kusturicas neuer Film ist ein Werk mit großartigen Bildern. Vom Falkenflug am Beginn, der den jugoslawischen Kriegsschauplatz der 1990er Jahre per Vogelblick einfängt, bis hin zu den aus Western bekannten Landschaften, durch die in der zweiten Filmhälfte eine Verfolgungsjagd führt, gibt es immer etwas zu sehen. Doch so schön jede einzelne Einstellung ist, so verlässlich ist auch Kusturicas Können, was Handlungsführung und Timing angeht. Keine einzige der gut 120 Minuten Spieldauer ist langweilig.

Dazu trägt der Ton bei, besonders die Musik. Der bei Kusturica seit »Underground« von 1995 etablierte, aufheizende Balkansound soll Takt für Takt nahebringen, wie intensiv in dieser Weltgegend gelebt und gefühlt werde. Das betrifft die Hauptpersonen: den anfangs zurückhaltenden, vom Krieg traumatisierten Milchmann Kosta, den Kusturica selbst spielt, aber auch die beiden Frauen, die sich um ihn streiten. Da gibt es die energische Milena (Sloboda Mićalović), die Kosta zur Heirat zwingen will, und es gibt Nevesta (Monica Bellucci), die Milena als Braut für ihren Bruder besorgt hat, die jedoch schnell zu ihrer Konkurrentin wird. Farbig gezeichnet sind auch zahlreiche Nebenfiguren. Bis in die Nebensächlichkeiten ist dies ein Film der Attraktionen.

Kusturica, der in »Underground« die westliche Propaganda zum Jugo­slawien-Krieg nicht bedienen mochte und dafür als Propagandist serbischer Schlächter diffamiert wurde, bleibt sich auch politisch treu. Die Schurken in »On the Milky Road« sind britische SFOR-Soldaten, die im Auftrag ihres in Nevesta verliebten Generals alles niedermetzeln, was sie in deren Umgebung vorfinden. Mag der gefühlige Anlass gemessen am kühlen imperialistischen Kalkül, das die Politik des Westens damals steuerte und heute steuert, ein wenig kurz greifen: Der rücksichtslose Vernichtungswille dieser Söldner ist eindrucksvoll dargestellt.

Aber das leitet schon zur zweiten Filmkritik über. Gemessen an dem Vernichtungswillen der Westler, die mit ihren Flammenwerfern alles Leben zerstören, schreibt Kusturica den innerjugoslawischen Kämpfen eine Gemütlichkeit zu, die sie sicherlich nicht hatten. Da wird in verabredeten Kampfpausen behaglich gekocht, und die Küchenmeister zerschlagen noch bei einsetzendem Beschuss in aller Ruhe ein paar Eier. Da schießt irgend jemand Kosta ein Ohr ab, aber das ist halb so schlimm: Mit Nadel, Faden und viel Liebe näht es Nevesta wieder an.

Jugoslawien, das ist bei Kusturica Natur, mit vereinzelten Hütten und Schäfern. Die Flucht führt Kosta und Nevesta durch fast menschenleere Landschaften. Wenn es ihnen lange Zeit gelingt, der SFOR zu entkommen, so nur deshalb, weil die Natur auf ihrer Seite ist. Eine ganz besondere Rolle spielt die Schlange, die Kosta mit Milch genährt hat und die mehrfach helfend eingreift. Aber auch Bienenvölker, Gewässer und Schafherden tun das ihnen mögliche, um die Liebenden zu retten.

So eindrucksvoll das im Bild erscheint, so falsch ist es politisch. Das Jugoslawien, das der Westen von 1991 an planmäßig in den Bürgerkrieg getrieben hat, um sich dann die Splitterstaaten zu unterwerfen, war kein naturnahes Idyll, das durch brutale Technik zerstört wurde. Vielmehr handelte es sich um einen in die Krise geratenen und darum angreifbaren Versuch, über den Kapitalismus hinauszugehen. Kus­turica aber will nichts von einer sozialistischen Moderne wissen. Vielmehr wird am ideologisch überfrachteten Ende des Films sein Kosta orthodoxer Mönch und nimmt, Steine schleppend, eine im Wortsinne schwere Trauerarbeit auf sich, die subjektiv aufrichtig, aber zur politischen Erkenntnis völlig untauglich ist. Der Glaube ersetzt die Analyse, und der vom Beginn bekannte Falke, die bei aller Gewalt nie endende Natur, ist Kostas letzter Freund.

Die These und die Antithese sind gegeben – gibt es eine Synthese? Ja, auf einer praktischen Ebene. Kusturica stellt das sinnlich Erfahrbare – Dorf­leben, Natur, der und die Geliebte, das Kloster – gegen den Einbruch einer anonymen Gewalt. Gerade das ideologisch Fragwürdige erlaubt ihm die bildmächtige Gestaltung, die seinen Film zu einem Erlebnis macht.

Diese Antwort wirkt deprimierend. Schließlich legt sie nahe, dass das Rückwärtsgewandte filmisch wirksamer sei als eine Erkenntnis auf der Höhe des historischen Materialismus. Zum Glück ist sie unvollständig, und es gibt, vom frühen sowjetischen Filmschaffen angefangen, genug Beispiele dafür, wie auch das gesellschaftlich in die Zukunft Weisende bildlich eindrucksvoll gestaltet werden kann. Die Einheit von Qualität und Mangel bei Kusturica ist also nicht notwendig. Die Synthese, zum Glück, kann ausfallen.