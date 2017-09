Foto: Andrea Brehme

Geographisch ist Bad Salzuflen ja schon ein schönes Stück von Hamburg entfernt, aber wie war das gleich mit Musik? Sie kenne keine Grenzen, heißt es, was selbstverständlich nicht stimmt, aber beim nordrheinwestfälischen 50.000-Einwohner-Kurort mit dem nicht sehr eleganten Namen passt der vielstrapazierte Spruch dann doch ganz gut. Hier nämlich, mitten in Bad Salzuflen, sang mit zitternder Wave-Stimme vor mehr als dreißig Jahren ein junger Michael Girke einen an The Smiths und Wedding Present erinnernden Gitarrenpopsong mit dem Titel »Kommst du mit in den Alltag«. Ein Stück, in dem Privates und Politisches sozusagen Händchen halten, wenn es heißt: »Nieder mit den Umständen! / Es lebe die Zärtlichkeit!«

Fans der Hamburger Diskurspopband Blumfeld müssen jetzt nicht gleich Schnappatmung bekommen, Jochen Distelmeyer sang das Stück später natürlich auch, auf dem romantischen Album »Old Nobody« von 1994. Blumfeld machten mit ihrer melancholisch-gediegenen Coverversion den Song von Girkes Band Jetzt! berühmt. Die Gruppe Jetzt!, die es da längst nicht mehr gab, hatte eher nicht so viel davon. Ein kleines bisschen berühmt war sie aber schon auch, in Bad Salzuflen und darüber hinaus, vor allem in Hamburg.

In Bad Salzuflen gab es nämlich nicht nur Jetzt!, die Band, die es schaffte, zu Lebzeiten nicht ein Album zu veröffentlichen, sondern auch das von Girke mitgegründete Kassetten-Indielabel Fast Weltweit, auf dem Jetzt!, aber auch Bernadette La Hengst, Die Sterne und Jochen Distelmeyers erste Band Die Bienenjäger Songs veröffentlichten, bevor es Frank Spilker und Thomas Wenzel von den Sternen, Bernadette La Hengst und Jochen Distelmeyer Ende der 80er, Anfang der 90er nach Hamburg zog, wo kurz darauf die sogenannte Hamburger Schule entstand und in ihr der Hamburger Diskursrock, was inzwischen auch schon wieder fast dreißig Jahre her ist – unglaublich.

Klar, man muss ein bisschen ausholen, um den Status von Michael Girke als uneigentlichem Mitbegründer des Diskursrocks, Jahre bevor es ihn gab, zu würdigen. Zu spät ist so was aber nie, das hat sich wohl auch das Hamburger Plattenlabel Tapete Records gedacht, als es »Liebe in großen Städten« herausbrachte, das erste »offizielle«, 16 Songs lange Album von Jetzt!.

Entstanden sind die Stücke in den Jahren 1984 bis 1988. Nicht nur in Bad Salzuflen, Girke wohnte auch mal in Westberlin. Von deutschsprachigen Songs hatte man damals, nach dem großen Ausverkauf der Neuen Deutschen Welle, eigentlich gerade genug. Der Riese Helmut Kohl saß die hiesige politische und kulturelle Landschaft platt, derweil »Iron Lady« Margaret Thatcher in Großbritannien den Neoliberalismus erfand. Und Girke, ein politischer Romantiker mit musikalischem Faible für britische Pop- und Postpunkbands, sehnte sich prompt nach alten Zeiten: »Rio Reiser, wo bist du? Peter Hein, wo bist du? Hildegard Knef, wo bist du? Ralph Siegel, wann stirbst du?«

»Ein bisschen Frieden«-Siegel lebt, wie wir wissen, immer noch. Michael Girke glücklicherweise auch. Er wohnt in Herford und arbeitet als Kurator, Dozent und Autor für Film und Literatur. Auch für diese Zeitung. Er sagt: »Pop ist nie nur Entertainment, sondern immer auch Haltung«. Stimmt leider meistens nicht, aber man kann ja jetzt »Liebe in großen Städten« hören – da passt’s.