Projekt mit Nebeneffekten

Riesiges Infrastrukturvorhaben: Brückenbaustelle an der Meerenge bei Kertsch Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA/dpa

Russland ist derzeit dabei, ohne größere öffentliche Aufmerksamkeit die Anbindung der Krim an seine Infrastruktur voranzutreiben. Der Bau der 19 Kilometer langen Straßen- und Eisenbahnbrücke zwischen Kertsch und dem russischen Festland geht nach offiziellen Angaben planmäßig und im vorgesehenen Zeitrahmen voran. Der Straßenteil soll nach jetzigem Stand Ende 2018 freigegeben werden, die doppelgleisige Eisenbahnbrücke im Jahr darauf. Ende August sperrten die russischen Behörden für drei Tage den Schiffsverkehr in der Meerenge von Kertsch, weil das zentrale Joch der Eisenbahnbrücke auf Pontons antransportiert und dann mit Hydraulikpumpen Zentimeter für Zentimeter in seine geplante Position gehoben werden musste. Die Opera­tion verlief, wenn man russischen Presseberichten glauben kann, nach Plan. Ungeplant war dagegen ein schwerer Unfall, bei dem Bauarbeiter des Projekts zu Schaden kamen. 19 Monteure ertranken Ende August, als ein 30 Jahre alter Werksbus, der sie zum Arbeitsplatz bringen sollte, wegen einer defekten Bremsleitung nicht mehr anhalten konnte und vier Meter tief ins Meer stürzte. Das Unglück löste in Russland eine Debatte über die auch dort übliche Beschäftigung möglichst billiger Subunternehmer aus.

Klar war, dass der Fortschritt des Brückenbaus in Kiew Proteste hervorrufen würde. Schon im Frühsommer hatte die »ukrainische Staatsanwaltschaft für die Krim« – sie sitzt inzwischen in Kiew im Exil – Ermittlungen wegen des Verdachts von Umweltschutzverstößen eingeleitet, weil der russische Großbau das nördlich angrenzende Asowsche Meer »zu einer Bucht des Schwarzen Meers mache« (als wäre es das nicht sowieso).

Nun kündigte die Ukraine eine weitere Klage gegen Russland vor »internationalen Gerichten« an. Der Brückenbau schädige die Aktivität der ukrainischen Häfen in Berdjansk und Mariupol am Asowschen Meer, weil durch die Brücke die Durchfahrtshöhe für Schiffe beschränkt werde. Im einzelnen beschwerte sich Kiew, dass damit ein vereinbarter Export von Gusseisen in die USA behindert werde. Was die Ukraine nicht so herausstellte: Dasselbe gilt für den vereinbarten Import US-amerikanischer Kohle. Denn die einzige Entladungsanlage dafür steht in Mariupol, und das Land hat, nachdem es die Anthrazitkohle aus dem Donbass boykottiert und auch keine russische kaufen will, Verträge über die Lieferung des Brennstoffs aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania geschlossen. Die ist zwar um die Hälfte teurer als die russische und doppelt so teuer wie die aus dem Donbass, aber dies ist der Preis der »Unabhängigkeit«, den nicht so sehr die Regierung, als vielmehr die ukrainischen Heizungs- und Stromkunden zu zahlen haben. Weil darüber absehbar keine Freude aufkommen dürfte, äußerten Kiewer Medien vorsorglich den Verdacht, der Brückenbau diene Russland nicht nur zu praktischen Zwecken, sondern dazu, in der ukrainischen Bevölkerung Unzufriedenheit zu schüren und so für die nächsten Parlamentswahlen »prorussischen« Kräften Auftrieb zu verschaffen.

Auf der Krim geht der Aufbau einer an die Brücke anschließenden Infrastruktur weiter. Zwischen Kertsch und Sewastopol wird eine neue, 230 Kilometer lange, Autobahn gebaut. Örtliche Medien berichten von großer Rücksichtslosigkeit gegenüber Natur- und Wasserschutzgebieten und Missachtung archäologischer Fundstätten. Solche sind insbesondere in der Nähe des seit der Antike besiedelten Kertsch zahlreich.

Im Streit um die Lieferung von Siemens-Turbinen an ein im Bau befindliches Kraftwerk auf der Krim hat der Münchener Konzern unterdessen eine juristische Niederlage erlitten. Ende August lehnte ein Moskauer Gericht einen Antrag der Siemens-Anwälte ab, die Turbinen zu beschlagnahmen und ihren Einsatz auf der Halbinsel zu untersagen. Die Entscheidung in der Hauptsache steht zwar noch aus und soll erst am 18. September fallen, aber die Tendenz der Rechtsprechung ist eindeutig: Russland hat nicht vor, sich um den Ertrag des nicht ganz durchsichtigen Spiels um einen Bankrott des ursprünglichen Bestellers und den anschließenden Weiterverkauf der Turbinen auf dem »Sekundärmarkt« bringen zu lassen.

Moskau unternimmt unterdessen indirekte Schritte, um Siemens vom angedrohten Totalausstieg abzubringen. Parallel zur Auseinandersetzung um die Turbinenlieferung kündigte ein Sprecher der Eisenbahnverwaltung an, die Zusammenarbeit mit Siemens bei der Lieferung von Hochgeschwindigkeitszügen gern ausweiten zu wollen. Das auf ICE-Technik beruhende Modell »Sapsan« verkehrt seit einigen Jahren zwischen Moskau und St. Petersburg. Für weitere Schnellfahrstrecken, etwa zwischen Moskau und Kasan, steht Siemens in Konkurrenz zum spanischen Talgo-Konsortium, das sich den Zuschlag für eine Verbindung zwischen Moskau und Nischni Nowgorod gesichert hat. Siemens ist außerdem in Kooperation mit der »Ural-Waggonfabrik« in die Produktion von Regionalzügen in Russland eingestiegen.