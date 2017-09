Multitaskerin des Tages: Juli Zeh

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Mehrfachbegabung vermittelt Kompetenz. Wer viele Titel auf sich vereint, sollte zumindest irgendwas können, so die Hoffnung, die dahintersteht – und die stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber irgendwann liegt auch sie zuckend in der Ecke. Und das selbst dann, wenn ihre Fahne von »der Schriftstellerin, der Europäerin und Juristin Juli Zeh« hochgehalten wird. Die sollte am Freitag im Gespräch mit dem Deutschlandfunk über das Verhalten Ungarns richten, das angekündigt hatte, den Europäi­schen Gerichtshof zum Papiertiger zu degradieren und ein Urteil, nach dem das Land Flüchtlinge aufnehmen muss, nicht anzuerkennen.

Das ist ein Armutszeugnis für das osteuropäische Land – aber verfassungsrechtlich sehr spannend. Juli Zeh dazu zu befragen hat sich allerdings als Schuss in den Ofen erwiesen – auch nachher versteht man nur Bahnhof. So reicht es eben doch nicht aus, als Jahrgangsbeste abzuschließen. Erst Erfahrung in einem Beruf und die Fähigkeit, sich selbst mal zurückzunehmen, führen dazu, auch schwierige Zusammenhänge erläutern zu können. In dieser Bewertung muss man aus seinem Herzen keine Mördergrube machen, auch wenn man Zeh ja nicht gleich die Hennen eintreiben muss.

So ist es für sie zwar beispielsweise in Ordnung, wenn deutsche Politiker unliebsame Entscheidungen des Bundesgerichtshofs als »politisches Urteil« diskreditieren, im Falle Ungarns erkennt sie darin aber das »Verhalten eines schlechten Verlierers«. Merke: Wenn zwei das gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. In der juristischen Bewertung bringt es einen zwar nicht weiter, was Zeh erzählt, es klingt aber gut. Es fällt allerdings auf, dass man den Kopf voller Phrasen hat, wenn man Zeh einige Minuten zugehört hat, selbst wenn man noch keine Schweine mit ihr gehütet hat. Schuster, bleib bei deinem Leisten.