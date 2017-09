Houston nach »Harvey«

Plötzlich obdachlos: Einwohner der texanischen Stadt Houston müssen nach »Harvey« in öffentlichen Einrichtungen übernachten (1.9.2017) Foto: Carlos Barria/Reuters

Überall Möbel, Holzwände, Bücher, Kleider: Die Straßen sehen so aus, »als seien die Häuser von innen nach außen umgekrempelt worden«, beschreibt Brian Harrison, 36 Jahre alt und lebenslanger Einwohner von Houston, die Situation eine Woche nach Abklingen des Hurrikans »Harvey« gegenüber junge Welt. Der Wirbelsturm, der Ende August auf Texas traf, forderte allein in den USA 70 Menschenleben. Rund 100.000 Wohnungen sind beschädigt oder zerstört, schätzt der Heimatschutzberater des US-Präsidenten Donald Trump, Thomas Bossert. Weitere Schätzungen gehen von einer halben Million Autos mit Totalschaden aus. In Houston wird es in einigen Teilen der Stadt noch Monate dauern, bis das Wasser – mittlerweile eher eine Brühe aus Abwasser, Pestiziden aus den Böden und in einigen Gegenden Chemikalien aus der Petrochemiefabrik – vollends abgelaufen ist.

Als »zwei Städte in einer« beschreibt Harrison die aktuelle Situation. 10.000 bis 15.000 Menschen sind noch immer in Notunterkünften in Veranstaltungshallen und Stadtzentren untergebracht. Zeitweise schliefen dort zwischen 30.000 und 50.000 Betroffene. Die andere Hälfte von Houston beginnt langsam, wieder zu funktionieren. In den meisten Gebieten ist die nächtliche Ausgangssperre mittlerweile aufgehoben, Busse können fahren. Beschäftigte versuchen, wieder Geld zu verdienen: Einige konnten während des Sturms nicht zur Arbeit fahren; andere wurden nach Hause geschickt, weil keine Arbeit vorhanden war – bei vollem Lohnverlust.

Regierung und Kongress haben Soforthilfe in Millionenhöhe mittlerweile gebilligt. Doch für wen? Auch in Houston protestierten die Bürger in den vergangenen Tagen gegen Trumps jüngsten Angriff auf das Jugendprogramm DACA, das als Kinder illegal in die USA eingereiste Migranten vor Ausweisung schützt. In der texanischen Großstadt leben mehr als eine halbe Million Einwanderer ohne legale Aufenthaltsberechtigung. Keiner weiß genau, wie viele von ihnen von der Katastrophe betroffen sind. Doch klar ist, dass die für das Notfallmanagement zuständige Bundesbehörde, FEMA, ihnen keinerlei Hilfe zukommen lassen wird. Harrison, Aktivist der Organisation »Socialist Alternative«, der als Anwalt bei Strafverfahren arbeitende Menschen der Unterschicht vertreten hat, verweist gegenüber jW zudem auf die prekäre Rechtssituation, mit der sich Geringverdiener und Einwanderer jetzt konfrontiert sehen: »Der Hurrikan schlug Ende August zu, die Vermieter dann Anfang September« – teilweise würden sogar für komplett zerstörte Wohnungen die Mieten eingetrieben. Menschen, die gerade alles verloren und keine zusätzliche Absicherung haben, müssten sich jetzt auch noch mit derartigen Rechtsfragen auseinandersetzen.

Doch Harrison betont auch, wie stolz die Menschen in seiner Stadt auf die Solidarität und die Hilfsbereitschaft in den Tagen der Katastrophe sind. Der Staat Texas und die Verwaltung in der betroffenen Region reagierten spät und hilflos. Dagegen eilten in Eigeninitiative zahlreiche Menschen mit Freizeitbooten und ähnlichem den vom Wasser Eingeschlossenen zu Hilfe. Wie die New York Times am 29. August kommentierte: »Die Arbeiterklasse wird weitgehend von der Arbeiterklasse selbst gerettet«.