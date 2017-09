Anteilseigner dringt auf Fusion

Blick in eine ungewisse Zukunft: Die Stahlkocher von Thyssen-Krupp bangen weiter um ihre Arbeitsplätze Foto: Roland Weihrauch/dpa

Während die Beschäftigten bei Thyssen-Krupp nach wie vor wegen der von der Unternehmensführung geplanten Fu­sion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata Steel um ihre Zukunft bangen, dringt mit der Fondsgesellschaft Union Investment ein Aktionär des Konzerns auf eine baldige Einigung.

»Je früher es Klarheit gibt, desto besser wäre das«, betonte der Portfolio-Manager des Finanzunternehmens, Ingo Speich, am Freitag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die derzeitige Unsicherheit belaste den Aktienkurs. Ein Gemeinschaftsunternehmen sei die einzige Option, die beiden Seiten Vorteile bringe würde, so der Manager. »Ein komplettes Scheitern würde einen Scherbenhaufen hinterlassen«, mahnte er.

Union Investment hält zwar nur 0,3 Prozent der Anteile an dem Essener Konzern, gehört damit aber zu den Top-20-Investoren. Am kommenden Dienstag trifft sich der Aufsichtsrat von Thyssen-Krupp, die Stahlfusion dürfte dann das bestimmende Thema sein. Bereits seit über einem Jahr steht das Unternehmen mit dem indisch-britischen Konkurrenten Tata in Verhandlungen über einen Zusammenschluss der europäischen Stahlgeschäfte. Konzernchef Heinrich Hiesinger will damit das in der Branche vorherrschende Problem der Überkapazitäten in den Griff bekommen. Das durch ein Joint Venture der beiden Stahlsparten entstehende Unternehmen würde zum zweitgrößten Stahlkonzern in Europa nach Arcelor-Mittal aufsteigen. Die Gespräche gerieten zuletzt aber durch die möglichen Folgen des Austritts von Großbritannien aus der EU und die Frage der Pensionsverpflichtungen von Tata in Höhe von 15 Milliarden Euro ins Stocken. Zumindest hinsichtlich der Pensionen konnte zwischenzeitlich eine Vereinbarung erzielt werden.

Speich warnte auch deshalb vor langen Verzögerungen, da die Lage auf dem Kapitalmarkt derzeit ruhig und somit günstig für die Fusion sei. »Die Zinsen sind auf historisch niedrigem Niveau, und die Konjunktur läuft gut.« Wenn sich dies ändere, würde sich die schwache Bilanz von Thyssen-Krupp rächen. Der Konzern weist eine relativ schwache Eigenkapitalquote und Milliardenschulden auf.

Von der in diversen Medien ins Spiel gebrachten Idee eines deutschen Gemeinschaftsunternehmens unter dem Label »Deutsche Stahl AG« (jW berichtete) hält der Finanzmanager eher nichts. »Eine deutsche Lösung aus Thyssen-Krupp, Salzgitter und Georgsmarienhütte ist wegen mangelnder Synergien keine Alternative.« Bei einer Fusion mit Tata passten hingegen auch die Standorte. Während sich diese bei Thyssen-Krupp vor allem in der BRD befinden, besitzt Tata Werke in Großbritannien und den Niederlanden.

Das sehen die Beschäftigtenvertreter bei dem Stahlkonzern jedoch etwas anders. Betriebsrat und IG Metall befürchten die Vernichtung von Tausenden Arbeitsplätzen und Standortschließungen. Deshalb lehnen sie ein Zusammengehen mit Tata nach wie vor strikt ab. »Prinzipiell ist die Arbeitnehmerseite bei Thyssen-Krupp sehr stark«, sagte Speich. Es sei aber davon auszugehen, dass man sie ins Boot holt: »Man wird versuchen, eine Konsenslösung zu erzielen.« (Reuters/jW)