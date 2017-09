Alt, arm, weiblich

Niedrige Löhne, niedrige Renten – der Kampf von Frauen gegen Prekarisierung zieht sich Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Wer rechnen kann, ahnt es seit langem: Flaschensammeln droht zum Volkssport der älteren Generation zu werden. Wo Teilzeit- und Minijobs im Haupterwerb, unterbrochene Erwerbsbiographien und Dumpinglöhne zur Regel werden und zugleich das Rentenniveau sinkt, droht vielen Älteren die Armut. Mit einer Niedriglohnquote von knapp 16 Prozent stand Hamburg zuletzt im bundesweiten Vergleich zwar noch verhältnismäßig gut da. Die Altersarmut ist in der Alstermetropole trotzdem auf dem Vormarsch. Das konstatiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Nord in seinem am Donnerstag vorgestellten Rentenreport Hamburg. Deutlich wird darin vor allem: Frauen bleiben weiter abgehängt.

Laut DGB betrug die Durchschnittsrente eines männlichen Hamburgers im vorvergangenen Jahr 1.118 Euro. Mit rund 710 Euro bekamen Frauen weniger als zwei Drittel dieses Betrags. Noch schlechtere Karten hatten jene, die 2015 in den Ruhestand gingen. Männer erhielten im Schnitt noch 985 Euro, Frauen etwas weniger als 700 Euro. Das zeigt: Vor allem alleinstehende Frauen trifft es zuerst und am härtesten. Geringfügig entlohnte Jobs sind nach wie vor eine bundesweite weibliche Domäne. »Wer etwa 45 Jahre ausschließlich im Minijob arbeitet, erwirbt einen Altersanspruch von nur 164 Euro«, heißt es im DGB-Bericht.

Weil auch das Renteneintrittsalter steigt, arbeiteten Frauen den DGB-Zahlen zufolge zuletzt etwa drei Jahre länger als vor 15 Jahren, Männer vier­einhalb. Viele Menschen nahmen offenbar Abzüge in Kauf. Frauen seien im Schnitt mit knapp 65 Jahren in den Ruhestand gewechselt, Männer mit 64,2 Jahren. »In Hamburg waren 2015 nur 8,6 Prozent aller 65jährigen bis zur Regelaltersgrenze sozialversicherungspflichtig beschäftigt.« Dies, so rügen die Gewerkschafter, sei eine zusätzliche Kürzung. Die Reform habe schon jetzt dafür einen Kaufkraftverlust von durchschnittlich 206 Euro pro Rentner gesorgt.

Besonders hart, so die Gewerkschafter, treffe es Erwerbsgeminderte. Hamburger Männer, die 2015 deshalb erstmals vorzeitig Rente beantragten, kamen laut DGB durchschnittlich auf knapp 600 Euro, Frauen auf 628 Euro. Im Vergleich zu jenen, die bereits Erwerbsunfähigkeitsrente bezogen, sei dies ein Rückgang um 60 bzw. 70 Euro. Seit dem Jahr 2000 seien die Bezüge der männlichen Betroffenen um ein Drittel, bei Frauen um ein Fünftel gesunken. Immer mehr Menschen landen so in der Grundsicherung. Die befindet sich auf dem Niveau von Hartz IV – mit dem Unterschied: Es gibt noch nicht mal kleine Freibeträge, die Altersbezüge werden vollständig angerechnet. In Hamburg zählte der DGB vor zwei Jahren bereits mehr als 40.000 Betroffene.

Auch bundesweit benötigen immer mehr Ältere und Kranke die Grundsicherung zum Überleben. Laut Statistischem Bundesamt waren im März dieses Jahres 1,038 Millionen Rentner oder Erwerbsunfähige von ihr abhängig. Das waren rund 50.000 Menschen mehr als zwei Jahre zuvor. Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord, stellte am Donnerstag nichts Neues fest: Entgegen der politischen Propa­ganda arbeiteten die meisten Menschen heute länger, »weil sie müssen, und nicht, weil sie wollen«.

Der DGB fordert einen Abschied von der bisherigen Politik: Die Bundesregierung müsse den Niedriglohnsektor gesetzlich eindämmen, den Rentensinkflug stoppen, Abschläge bei Erwerbsminderung abschaffen und zu Mindestentgeltpunkten zurückkehren. Alle abhängig Beschäftigten und bisher unversicherte Selbständige müssten in die Kasse einzahlen. Für Frauen sei ein Rechtsanspruch auf Vollzeitarbeit sinnvoll, so der DGB. Dass die Digitalisierung derweil »den Druck auf Arbeitsplätze erhöhen« wird, ist Polkaehn bewusst.

An anderer Stelle diskutiert man indes über weitere Kürzungen: malochen bis zum 70. Geburtstag – ja oder nein. Eisern versichert die SPD im Wahlkampf, sie wolle an der Rente mit 67 festhalten. Schließlich hatte sie die Reform zusammen mit den Grünen ab 2001 vorbereitet, bevor sie CDU/CSU und FDP 2006 verabschiedeten. Die CDU ist uneins: Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach, die Rente ab 70 komme mit ihr nicht. Jungpolitiker Jens Spahn erwiderte, er hoffe, dass die Menschen künftig »freiwillig länger arbeiten«. Karl-Josef Laumann, nordrhein-westfälischer Arbeitsminister, plädierte für »erst mal weiter so« und eine Rentenkommission.

Während FDP und AfD überhaupt keinen Plan haben, warnt die Wirtschaft wie üblich: Ohne Rente mit 70 drohe in einem Land, das sein Bruttoinlandsprodukt seit 1991 verdoppelt hat, der finanzielle Kollaps. In utopisch weiter Ferne bleibt damit die Hoffnung, der Vorschlag der Linkspartei werde irgendwann vom politisch-wirtschaftlichen Establishment erhört. Danach sollten auch Selbständige, Unternehmer, Beamte und Großverdiener in die Rentenkasse einzahlen, um Millionen Älteren das Auskommen zu sichern.