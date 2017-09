Der alte Nazi Windhorst (Martin Wuttke) ist der Vormund von Margarete (Nadja Uhl): »Ich werde nicht schweigen« Foto: Václav Sadílek/ZDF

»Ich werde nicht schweigen«

Schmonzette, aber wichtig, weil auf Tatsachen beruhend: Nadja Uhl gibt die junge Kriegerwitwe, die in das Mahlwerk der Nachkriegspsychia­trie gerät und aufdeckt, was während des Naziregimes in der Heil- und Pflegeanstalt in Wehnen geschah: »Ausgehungert und abgespritzt«, wie ihr ein altgedienter Pfleger gesteht. Hunderte von Patienten wurden hier umgebracht, Hunderttausende waren es insgesamt. D 2017. Mit Katja Flint, Martin Wuttke. Regie: Esther Gronenborn.

Arte 20.15 Uhr

La Cicciolina – Göttliche Skandalnudel

Wie harmlos das heute alles wirkt. Der Lebenslauf der Ilona Staller, besser bekannt als Cicciolina, ist künstlerisch und menschlich wohl einmalig. In Ungarn geboren und aufgewachsen, ging sie nach Italien und fand dort ein fruchtbares Terrain für ein Leben im Zeichen des Skandals. Als bislang einzige in der Geschichte der Demokratie hat Ilona Staller es geschafft, vom Pornostar zur Abgeordneten gewählt zu werden. Mit ihrem unerwarteten Sieg für die linksliberale »Radikale Partei« erlangte sie Weltruhm. Ihre Beziehung mit Jeff Koons, dem sie Ehefrau und Muse war, sicherte ihr schließlich endgültig ihren Status als Ikone der zeitgenössischen Popkultur. Und sie macht weiter.

Arte, 21.45

Der Pate

Mafiawerbespot, aber auch einflussreicher Filmklassiker und damit Zeitdokument. »Der Pate II« und »Der Pate III« folgen am Samstag, 9. September, sowie am Sonntag, 10. September, jeweils um 22.00 Uhr. USA 1972. Mit Marlon Brando (Don Vito Corleone), Al Pacino (Michael Corleone), Robert Duvall (Tom Hagen), Diane Keaton (Kay Adams). Regie: Francis Ford Coppola. Drehbuch: Mario Puzo, Francis Ford Coppola.

3sat, 22.25

Ich denke oft an Piroschka

Und noch eine Ungarin! Mitte der 1920er Jahre verbringt der deutsche Austauschstudent Andreas seine Sommerferien in einem kleinen Ort in der ungarischen Puszta. Dort lernt er Piroschka kennen, die 17jährige Tochter des Stationsvorstehers, die sich in den jungen Mann verliebt. Andreas jedoch begreift zunächst nicht, was das temperamentvolle Mädchen für ihn empfindet. Ganz schön blöd. Mit Liselotte Pulver (Piroschka), Gunnar Möller (Andreas). Regie: Kurt Hoffmann. BRD 1955.

BR Fernsehen, 23.45