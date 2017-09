Abschreckung

Foto: Amr Alfiky/REUTERS

Chinas Militär hat in der Nähe der koreanischen Halbinsel eine Übung gegen einen »Überraschungsangriff« vom Meer aus unternommen. Das Verteidigungsministerium in Beijing bestätigte am Donnerstag die Manöver und bezeichnete sie als »Routine«, sie richteten sich nicht gegen bestimmte Länder. Bei den Übungen der chinesischen Luftwaffe im Golf von Bohai, die schon am Dienstag abgehalten wurden, seien »überraschende, tieffliegende Ziele über dem Meer« abgewehrt worden, hieß es auf der Webseite der Volksbefreiungsarmee, www.81.cn. (dpa/jW) Foto: Li Ming and Xie Biao/eng.chinamil.com.cn