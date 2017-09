Zischende Wogen

Stets wieder zu entdecken: Achenbach als Karikaturist, hier um 1848/49 Foto: Museum LA8 Baden-Baden

Eine Lithographie zeigt den österreichischen Staatskanzler Clemens L. Fürst von Metternich indigniert auf seinem Stuhl herumrutschen. »Revolution? Louis Philipp fortgejagt? Republik? – Bringen Sie mir ein paar andere Hosen!« Die er anhat, sind gestrichen voll. Dass im Februar 1848 solche Karikaturen von Andreas Achenbach (1815–1910) als ganzseitige Beilagen zu den Düsseldorfer Monatheften in Schaufenstern aushingen, trieb den preußischen Innenminister zur Weißglut. So würde »auf die Masse des Volkes ein sehr verderblicher Einfluss« ausgeübt. Zur Einleitung von Repressionsmaßnahmen kam es nicht mehr. Im März standen auch in Berlin und Wien Arbeiter und Bürger auf den Barrikaden.

Jetzt schreiben! Wofür?

Die Karikaturen sind zur Zeit im Düsseldorfer Museum Kunstpalast zu sehen, im Rahmen der Ausstellung »Andreas Achenbach. Revolutionär und Malerfürst«. Einige werden erstmals im Originalzeitungsdruck präsentiert. Die kleinste besteht aus nur wenigen Strichen, Titel: »Milde Beiträge für Schlesien«: Uniformierte ziehen einen Handkarren mit Särgen – eine Anspielung auf die Truppenentsendung nach Schlesien, wo die Weber kurz vor dem Hungertod standen. Die Aquarelle, Radierungen, Zeichnungen und bis zu zwei Meter breiten Ölgemälde lassen in zwei Sälen eine facettenreiche Künstlerpersönlichkeit lebendig werden. In Vitrinen liegen Skizzenbücher, Briefe, Dokumente aus.

»Jetzt schreiben! Wofür? Wenn die Weltgeschichte den Leuten die Hälse bricht, da ist die Feder überflüssig«, klagte 1851 Georg Weerth. Auch Andreas Achenbach legte nach dem Scheitern der Revolution die spitze Feder weg. Er widmete sich wieder ganz der Malerei. Reißende Flüsse, Schiffsuntergänge, Menschen in Seenot wurden favorisierte Motive. Internationale Anerkennung folgte, 1853 die Ernennung zum Ehrenmitglied der Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Den mehrmals angetragenen Adelstitel lehnte er ab. Und als der Kaiser ihm zum 70. einen Maler schickte, der ihn für die Nationalgalerie porträtieren sollte, öffnete er nicht die Tür.

Kein Jesus aus Düsseldorf

Was war das Politische an Achenbachs Malerei? »Aus den sprühenden zischenden Wogen blitzt die Leidenschaft – auf den kahlen schaurigen Uferfelsen hockt der harte unverwüstliche Tod«, beschreibt der Frühsozia­list Hermann Püttmann seine Eindrücke vor einem Achenbach-Bild. Vorherrschend war das Diktat christlicher Kunst. So beklagte ein Rezensent der Berliner Gemäldeausstellung von 1832, »dass kein Jesus, keine Mutter Gottes aus Düsseldorf gekommen ist«. Dem Akademiedirektor sei in Rom sogar vorgehalten worden, »dass er eine Schule gegründet, welche, weit ab vom katholisch-christlichen Geiste, dem sinnlichen Heidenthume huldige«. Frei nach dem Motto »Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen« setzte Achenbach ganz auf Irdisch-Diesseitiges. Konflikte mit der unter Druck stehenden Akademieleitung nahmen zu. Er ging nach München, bereiste Italien, eröffnete schließlich ein eigenes Atelier in Düsseldorf, wo er Kunststudenten insbesondere aus den USA, empfing.

Ende des 19. Jahrhunderts war er ausschließlich als Landschaftsmaler bekannt, und Düsseldorfer Kunst galt generell als verstaubt. »Denn kein Hahn kräht mehr nach ihren Werken«, konstatierte 1899 der Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt. Erst Walter Cohen entdeckte 1916 Achenbach als bissigen Karikaturisten wieder. Diesem 1942 in Dachau ermordeten Kunstwissenschaftler widmete Wolfgang Hütt seine, 1964 im VEB E.-A.-Seemann-Verlag, Leipzig, erschienene Gesamtdarstellung »Die Düsseldorfer Malerschule«. Achenbachs Karikaturen zählt Hütt »zum Wesentlichsten, was die deutsche Buchgraphik im 19. Jahrhundert hervorgebracht hat«.

Weder Radar noch GPS

Die aktuelle Ausstellung und der unter gleichem Titel erschienene 320seitige reich bebilderte Essayband machen bewusst, wie sehr Kunstwissenschaft und Sozialgeschichte bereits wieder auseinander gefallen sind. Da wird z. B. ein Zitat Carl Immermanns als Kommentar zu dem im Revolu­tionsjahr gegründeten Künstlerverein »Malkasten« ausgegeben – 1848 war Immermann aber bereits acht Jahre tot. Vollends grotesk: Ein Kunsthistoriker übt sich in tiefschürfenden Reflexionen über das Nichtrationale in Achenbachs Bildern, lobt des Künstlers »selbstreflexibles Spiel wie bei der Lampe am Kai, die nur sich selbst beleuchtet«, hier sei »Licht als eine Art Eigenwert« ins Bild gesetzt. Dass in Zeiten, in denen Fischerboote weder mit Radar noch GPS ausgestattet waren, eine Lampe am Kai durchaus funktional sein kann, scheint dem Akademiker nicht einleuchten zu wollen. Zum Themenkreis Meer und Schiffbruch gibt es einen dreizehnseitigen Parforceritt durch Mythologie- und Kunstgeschichte, jedoch kein Wort zu den Sturm-, Drang- und Schiffbruchmetaphern, die in der Vormärzpoesie und -prosa fast inflationär auftauchen. Und gerade diese sind es, die zum Verständnis von Achenbachs Malerei Wesentliches beitragen können. In »Hohes Wasser« (1844) vergleicht Ferdinand Freiligrath z. B. politische Bewegung ganz direkt mit tosender Flut: »Auch solche Springfluth hört zum Leben! / Sie jagt es auf, sie frischt es an, / Sie hütet es vor dumpfem Stocken / Drum ohne Bangen in den Kahn …« Dezember 1841 war in der Düsseldorfer Zeitung der Nachdruck eines Paris-Berichts Heinrich Heines erschienen. Der französische Außenminister François Guizot würde, so heißt es dort, »mit einer antiken Unerschütterlichkeit allen Stürmen Trotz bieten und mit modernster Klugheit die schlimmen Klippen vermeiden«. Doch sei der »Boden des französischen Staatsschiffes allzu sehr durchlöchert«. Heine prophezeit, dass aufgrund der krassen Spaltung zwischen Arm und Reich das ganze parlamentarische System Schiffbruch erleiden werde.

Untergang der »President«

Im März 1841 machte der Untergang der »President« Schlagzeilen und beherrschte monatelang die Nachrichten. Dieser damals größte Luxusliner war bei einer Atlantiküberquerung spurlos verschwunden. Die »Orpheus«, so hieß es, habe die »President« als letztes in einem Sturm gesichtet. Achenbach malte das Unglück 1842 in einem großformatigen Ölbild als Katastrophe im Eismeer.

Neben tosenden Gebirgsbächen, über die Ufer tretenden Flüssen und Reisebildern präsentiert die Düsseldorfer Ausstellung nun eine, bisher noch kaum bekannte, fast einen Meter breite Lithographie – es ist die größte, die Achenbach je geschaffen hat –, welche das Unglück ein weiteres Mal ins Bild setzt. Noch mehr Menschen drängen sich hier an Deck, versuchen verzweifelt in die wenigen und viel zu kleinen Rettungsboote zu gelangen. Die Jahreszahl 1851 ist fett vermerkt. Von 1851 bis 1854 emigrierte nach dem Scheitern aller Revolutionshoffnungen eine halbe Million Deutsche nach Amerika. Achenbachs Lithographie kann auch als Warnung vor dem Schiffbruch, auf den die USA zusteuerten, verstanden werden. Nach zweijährigem Krieg gegen Mexiko hatten die USA 1848 den kompletten mexikanischen Norden annektiert. Auf diesem Territorium entstandene Bundesstaaten führten zum Teil die Sklaverei per Gesetz wieder ein, welche Mexiko 1829 per Dekret für abgeschafft erklärt hatte. Zur Außendekoration der »President« zählte übrigens auch eine Büste George Wa­shingtons. Auf der Lithographie ist diese bereits unter die Wasseroberfläche gedrückt.

Die insgesamt präsentierten 130 Originalexponate, die einer Privatsammlung entstammen, zeichnen ein komplexes Bild Achenbachs und sind allemal sehenswert. Wer vor dem Ausstellungsbesuch einige Verse aus dem Vormärz, z. B. Heines Nordseegedichte, liest, einen Blick in Geschichtsbücher wirft und schließlich mit Brechts »Fragen eines lesenden Arbeiters« die Räume betritt, wird sie sicherlich mit Gewinn verlassen.