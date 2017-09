Alles bleibt

Nachschub zur Abschreckung Russlands: Bundeswehrsoldaten landen am Flughafen in Kaunas (Litauen, Februar 2017) Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Das war wohl nichts. Die SPD hatte für vergangenen Dienstag eigens eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt, um kurz vor der Wahl noch einmal alles aufzutischen, was aus der Bundeswehr gen Himmel stinkt: Der Absturz eines Kampfhubschraubers in Mali stand auf der Tagesordnung, der Tod eines Offiziersanwärters nach einem anstrengenden Fußmarsch in Munster, die Hitlergrüße beim Schweinskopfwerfen auf einer Abschiedsfeier für einen Kompaniechef des Kommando Spezialkräfte (KSK), der Skandal um den terrorverdächtigen Oberleutnant Franco Albrecht und anderes mehr. Die Ministerin, unter deren Verantwortung das alles geschehen war, war nun mal von der CDU, da wollte die SPD vor der Wahl nochmal punkten. Nichts habe Ursula von der Leyen bislang aufgeklärt, schimpfte der SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold nach der Ausschusssitzung lautstark in Richtung Reportermikrofone: »Sie will die Dinge möglichst über den Wahltag rausschieben.« Die Botschaft? Wie kann es drei Wochen vor der Wahl auch anders sein: Wählt nicht Union, sondern SPD. Nur: Kaum eine Zeitung sprang auf die Ausschusssitzung an.

Dabei hätte die Tagesordnung der hinter verschlossenen Türen konferierenden Verteidigungspolitiker durchaus Anlass für interessierte Nachfragen gegeben – und das nicht nur wegen der ausbleibenden öffentlichen Informationen über das mutmaßlich extrem rechte Netzwerk des Franco Albrecht (vgl. jW vom Mittwoch). Der Ausschuss hatte neben Pannen und Skandalen auch die Ergebnisse des deutsch-französischen Ministerrats vom 13. Juli und die neue Konzeption der Bundeswehr auf dem Programm. Beides hängt miteinander zusammen: Der Minister­rat hat eine Reihe von Vorschlägen zur militärischen Formierung der EU gemacht, während die neue Konzeption der Bundeswehr einen Rahmen für die künftige nationale Aufstellung und Ausrüstung der deutschen Streitkräfte abstecken wird. In der Praxis wird das eine das andere berücksichtigen müssen. Und die Folgen dieses doppelten Vorhabens reichen weit.

Die neue Konzeption der Bundeswehr sollte ursprünglich noch vor der Bundestagswahl vorgelegt werden. Das ist nun aber, um das Dokument aus dem Wahlkampf herauszuhalten, auf die Zeit nach dem 24. September verschoben worden. Ein vorbereitendes Papier, das wohl das Wichtigste bereits enthält, ist allerdings seit einiger Zeit zumindest in Auszügen bekannt. Demnach wird die Bundeswehr nicht mehr allein auf Interventionen in fernen, schwächeren Staaten getrimmt. Sie soll auch wieder fähig sein, sich gegen mächtige Rivalen wie Russland aufzustellen. »Landes- und Bündnisverteidigung« sowie »Abschreckung« nähmen deshalb an Bedeutung zu, heißt es in dem Papier. So soll die Luftwaffe in die Lage versetzt werden, einen multinationalen Verband mit bis zu 350 Aufklärungs- und Kampfeinsätzen pro Tag zu führen. Die Marine soll 15 Kriegsschiffe in parallele Einsätze entsenden können. Vor allem aber müsse das Heer von aktuell sieben auf acht bis zehn Brigaden in drei Divisionen aufgestockt werden, heißt es. Dazu sollten auch Truppen anderer europäischer Staaten systematisch in deutsche Einheiten integriert werden: »Die europäischen Nationen müssen beim Bereitstellen einsatzbereiter Fähigkeiten noch weiter zusammenwachsen« – so wird der Autor des Papiers, Generalleutnant Erhard Bühler, zitiert.

Zum »Zusammenwachsen« der europäischen Streitkräfte hat der deutsch-französische Ministerrat am 13. Juli konkrete Vorschläge gemacht, die ältere Gedanken aufnehmen und sie konkretisieren. Beide Regierungen »bekennen« sich in einer Erklärung des Ministerrats dazu, »dass die EU auch im Bereich der Sicherheit und Verteidigung ein echter globaler Akteur wird«. Nur so, heißt es, könne die Union »eine auf zivile und militärische Mittel gestützte Handlungsfähigkeit« sichern. Dazu nimmt der Ministerrat in seiner Erklärung die »gemeinsame Entwicklung militärischer Fähigkeiten« in den Blick. So sollen deutsche und französische Konzerne gemeinsam nicht nur Kampfpanzer entwickeln – damit sind Krauss-Maffei Wegmann und die französische Nexter bereits befasst –, sondern auch Seeaufklärungssysteme und Hubschrauber konstruieren. Zudem ist der gemeinsame Bau eines neuen Kampfjets vorgesehen. Experten von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) hatten die Entscheidung als »Revolution für Europas Rüstungsindustrie« bejubelt. Unter der Leitung Berlins wollen Deutschland und Frankreich in Zusammenarbeit mit Italien und Spanien die Eurodrohne weiterentwickeln. Darüber hinaus werden sie bei Satellitenaufklärung, in puncto Cyberkrieg und bei der Rüstungsforschung enger kooperieren. Auch sollen die Rüstungsexport­richtlinien angeglichen werden. In der Praxis läuft das wohl auf die Aufweichung der ohnehin biegsamen deutschen Einschränkungen hinaus.

Ergänzend sieht die deutsch-französische Ministerratserklärung eine »Verbesserung der operativen Zusammenarbeit« der Streitkräfte beider Länder vor. Frankreich wird im kommenden Jahr Truppen in den deutsch geführten Gefechtsverband im litauischen Rukla entsenden. Bis 2021 wird eine binationale Transportflugzeugeinheit mit einem Ausbildungszentrum im französischen Evreux aufgestellt; sie soll ab 2021 mit zehn bis zwölf Transportfliegern des Typs Lockheed C-130J voll einsatzfähig sein. Und last but not least werden deutsche und französische Soldaten eng mit den »G5 Sahel« (siehe Hintergrund) kooperieren.

Die deutsch-französische Ministerratserklärung bleibe endlich einmal nicht im Ungefähren, bringe »konkrete Vorschläge« und führe präzise »Kriterien« ein, lobte Anfang des Monats der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Wolfgang Hellmich (SPD). Am Dienstag konnten sich die Ausschussmitglieder im Detail darüber informieren. »In die europäische Verteidigungspolitik ist eine ungeheure Bewegung gekommen«, resümierte Hellmich. Er gab sich gewiss, »am Ende« werde sich »die Einsicht durchsetzen«, dass eine europäische »Verteidigungsunion notwendig« sei – ganz unabhängig übrigens vom Wahlkampf und vom Ergebnis des Urnengangs am 24. September.